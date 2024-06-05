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Парламентская демократия в ЕС переживает тяжелые времена, заявил Путин
Парламентская демократия в ЕС переживает тяжелые времена, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Парламентская демократия в ЕС переживает тяжелые времена, заявил Путин
Парламентская демократия и традиционные политические партии в Евросоюзе переживают тяжелые времена, сваливать это на внешние условия является ошибкой, сказал... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:01
2024-06-05T22:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Парламентская демократия и традиционные политические партии в Евросоюзе переживают тяжелые времена, сваливать это на внешние условия является ошибкой, сказал президент РФ Владимир Путин. "Традиционные политические партии так же, как и вся парламентская демократия, переживает тяжёлые времена. И если кто-то, в том числе, прежде всего, в Европе, не желая анализировать тех ошибок, которые они допускают в ходе своей работы, пытаются сваливать это на внешние условия, то это ещё одна ошибка, которая не позволит им сделать правильных выводов о том, что же происходит в действительности", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, европа, владимир путин, в мире, евросоюз
ПМЭФ-2024, Россия, Европа, Владимир Путин, В мире, Евросоюз
Парламентская демократия в ЕС переживает тяжелые времена, заявил Путин
Путин: парламентская демократия в Евросоюзе переживает тяжелые времена