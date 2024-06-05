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Парламентская демократия в ЕС переживает тяжелые времена, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:01 05.06.2024 (обновлено: 22:03 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950820574.html
Парламентская демократия в ЕС переживает тяжелые времена, заявил Путин
Парламентская демократия в ЕС переживает тяжелые времена, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Парламентская демократия в ЕС переживает тяжелые времена, заявил Путин
Парламентская демократия и традиционные политические партии в Евросоюзе переживают тяжелые времена, сваливать это на внешние условия является ошибкой, сказал... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:01
2024-06-05T22:03
пмэф-2024
россия
европа
владимир путин
в мире
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Парламентская демократия и традиционные политические партии в Евросоюзе переживают тяжелые времена, сваливать это на внешние условия является ошибкой, сказал президент РФ Владимир Путин. "Традиционные политические партии так же, как и вся парламентская демократия, переживает тяжёлые времена. И если кто-то, в том числе, прежде всего, в Европе, не желая анализировать тех ошибок, которые они допускают в ходе своей работы, пытаются сваливать это на внешние условия, то это ещё одна ошибка, которая не позволит им сделать правильных выводов о том, что же происходит в действительности", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/evroparlament-1950783399.html
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россия, европа, владимир путин, в мире, евросоюз
ПМЭФ-2024, Россия, Европа, Владимир Путин, В мире, Евросоюз
Парламентская демократия в ЕС переживает тяжелые времена, заявил Путин

Путин: парламентская демократия в Евросоюзе переживает тяжелые времена

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Парламентская демократия и традиционные политические партии в Евросоюзе переживают тяжелые времена, сваливать это на внешние условия является ошибкой, сказал президент РФ Владимир Путин.
«
"Традиционные политические партии так же, как и вся парламентская демократия, переживает тяжёлые времена. И если кто-то, в том числе, прежде всего, в Европе, не желая анализировать тех ошибок, которые они допускают в ходе своей работы, пытаются сваливать это на внешние условия, то это ещё одна ошибка, которая не позволит им сделать правильных выводов о том, что же происходит в действительности", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияЕвропаВладимир ПутинВ миреЕвросоюз
 
 
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