https://ria.ru/20240605/putin-1950819769.html

Путин заявил, что благополучие европейцев находится в зоне риска

Путин заявил, что благополучие европейцев находится в зоне риска - РИА Новости, 05.06.2024

Путин заявил, что благополучие европейцев находится в зоне риска

В результате политики властей ряда стран Запада благополучие европейцев находится в зоне риска, люди это чувствуют, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:56

2024-06-05T21:56

2024-06-05T21:56

пмэф-2024

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В результате политики властей ряда стран Запада благополучие европейцев находится в зоне риска, люди это чувствуют, сказал президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Европейские страны - они в целом благополучные государства. Основное, что волнует граждан, это их материальное благополучие. Но в результате политики подавляющего большинства стран Запада, в том числе европейских стран, это благополучие, к которому люди привыкли на протяжении десятилетий, оно, ну, если не исчезает, то находится в зоне риска. Люди это понимают и чувствуют", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/smi-1950817710.html

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россия, владимир путин