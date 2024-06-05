https://ria.ru/20240605/putin-1950819769.html
Путин заявил, что благополучие европейцев находится в зоне риска
Путин заявил, что благополучие европейцев находится в зоне риска - РИА Новости, 05.06.2024
Путин заявил, что благополучие европейцев находится в зоне риска
В результате политики властей ряда стран Запада благополучие европейцев находится в зоне риска, люди это чувствуют, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:56
2024-06-05T21:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В результате политики властей ряда стран Запада благополучие европейцев находится в зоне риска, люди это чувствуют, сказал президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "Европейские страны - они в целом благополучные государства. Основное, что волнует граждан, это их материальное благополучие. Но в результате политики подавляющего большинства стран Запада, в том числе европейских стран, это благополучие, к которому люди привыкли на протяжении десятилетий, оно, ну, если не исчезает, то находится в зоне риска. Люди это понимают и чувствуют", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что благополучие европейцев находится в зоне риска
Путин: из-за политики стран Запада благополучие европейцев в зоне риска