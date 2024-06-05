https://ria.ru/20240605/putin-1950818364.html
Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин
Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин
Россия получает регулярно данные из Украины, там "секрет Полишинеля" - никаких секретов нет, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T21:50
2024-06-05T21:50
2024-06-06T05:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия получает регулярно данные из Украины, там "секрет Полишинеля" - никаких секретов нет, заявил президент РФ Владимир Путин "Вот сейчас с 27 вышли на 25 (лет на Украине для мобилизации на войну с Россией - ред.). Мы просто знаем это с украинской стороны, там секрет Полишинеля, там секретов вообще никаких нет", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240528/putin-1948953357.html
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россия, украина, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин
Путин: Россия регулярно получает данные из Украины, никаких секретов нет