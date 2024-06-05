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Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:50 05.06.2024 (обновлено: 05:58 06.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950818364.html
Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин
Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин
Россия получает регулярно данные из Украины, там "секрет Полишинеля" - никаких секретов нет, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T21:50
2024-06-06T05:58
пмэф-2024
россия
украина
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия получает регулярно данные из Украины, там "секрет Полишинеля" - никаких секретов нет, заявил президент РФ Владимир Путин "Вот сейчас с 27 вышли на 25 (лет на Украине для мобилизации на войну с Россией - ред.). Мы просто знаем это с украинской стороны, там секрет Полишинеля, там секретов вообще никаких нет", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, украина, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин

Путин: Россия регулярно получает данные из Украины, никаких секретов нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия получает регулярно данные из Украины, там "секрет Полишинеля" - никаких секретов нет, заявил президент РФ Владимир Путин
«
"Вот сейчас с 27 вышли на 25 (лет на Украине для мобилизации на войну с Россией - ред.). Мы просто знаем это с украинской стороны, там секрет Полишинеля, там секретов вообще никаких нет", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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