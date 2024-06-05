https://ria.ru/20240605/putin-1950818364.html

Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин

Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024

Россия регулярно получает данные из Украины, заявил Путин

Россия получает регулярно данные из Украины, там "секрет Полишинеля" - никаких секретов нет, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-05T21:50

2024-06-05T21:50

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пмэф-2024

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украина

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия получает регулярно данные из Украины, там "секрет Полишинеля" - никаких секретов нет, заявил президент РФ Владимир Путин "Вот сейчас с 27 вышли на 25 (лет на Украине для мобилизации на войну с Россией - ред.). Мы просто знаем это с украинской стороны, там секрет Полишинеля, там секретов вообще никаких нет", - сказал Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240528/putin-1948953357.html

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2024

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россия, украина, владимир путин