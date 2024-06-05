https://ria.ru/20240605/putin-1950818057.html
Путин назвал прекращение связей с ФРГ в энергетике печальным результатом
Путин назвал прекращение связей с ФРГ в энергетике печальным результатом - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал прекращение связей с ФРГ в энергетике печальным результатом
Прекращение связей РФ и ФРГ в сфере энергетики имеет печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными, сказал президент России... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:48
2024-06-05T21:48
2024-06-05T21:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Прекращение связей РФ и ФРГ в сфере энергетики имеет печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными, сказал президент России Владимир Путин. "Результат на экономику Германии вот этих вот прекращений наших связей в сфере энергетики вам известен лучше, чем мне – он печальный результат. Многие предприятия крупной промышленности ищут, где бы им приземлиться, но только не на германской территории", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Россия, Германия, Владимир Путин
Путин назвал прекращение связей с ФРГ в энергетике печальным результатом
Путин: прекращение связей РФ и ФРГ в сфере энергетики имеет печальный результат