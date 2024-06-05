Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал прекращение связей с ФРГ в энергетике печальным результатом - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
21:48 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950818057.html
Путин назвал прекращение связей с ФРГ в энергетике печальным результатом
Путин назвал прекращение связей с ФРГ в энергетике печальным результатом - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал прекращение связей с ФРГ в энергетике печальным результатом
Прекращение связей РФ и ФРГ в сфере энергетики имеет печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными, сказал президент России... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:48
2024-06-05T21:48
пмэф-2024
россия
германия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Прекращение связей РФ и ФРГ в сфере энергетики имеет печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными, сказал президент России Владимир Путин. "Результат на экономику Германии вот этих вот прекращений наших связей в сфере энергетики вам известен лучше, чем мне – он печальный результат. Многие предприятия крупной промышленности ищут, где бы им приземлиться, но только не на германской территории", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231204/sotrudnichestvo-1913722527.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_13b63c59f6311a0f9069dafb457c5bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Германия, Владимир Путин
Путин назвал прекращение связей с ФРГ в энергетике печальным результатом

Путин: прекращение связей РФ и ФРГ в сфере энергетики имеет печальный результат

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Прекращение связей РФ и ФРГ в сфере энергетики имеет печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными, сказал президент России Владимир Путин.
«
"Результат на экономику Германии вот этих вот прекращений наших связей в сфере энергетики вам известен лучше, чем мне – он печальный результат. Многие предприятия крупной промышленности ищут, где бы им приземлиться, но только не на германской территории", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Путин прокомментировал прерванное сотрудничество России и Германии
4 декабря 2023, 18:41
 
ПМЭФ-2024РоссияГерманияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала