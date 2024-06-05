https://ria.ru/20240605/putin-1950812844.html

Путин оценил ситуацию в мировой экономике

Путин оценил ситуацию в мировой экономике - РИА Новости, 05.06.2024

Путин оценил ситуацию в мировой экономике

США совершают капитальную ошибку и наносят сами себе ущерб, желая сохранить свое лидерство в мире теми средствами, которыми они это делают, заявил президент... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:25

2024-06-05T21:25

2024-06-05T21:45

сша

владимир путин

пмэф-2024

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. США совершают капитальную ошибку и наносят сами себе ущерб, желая сохранить свое лидерство в мире теми средствами, которыми они это делают, заявил президент России Владимир Путин о ситуации в мировой экономике."Я считаю, что для самих Соединенных Штатов сейчас происходит ошибка большая, такая капитальная, из-за желания сохранить лидерство - причем такими средствами, как они делают - наносят сами себе ущерб", - сказал он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

https://ria.ru/20240605/putin-1950804188.html

сша

россия

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Наталья Макарова

сша, владимир путин, россия, экономика