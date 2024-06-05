https://ria.ru/20240605/putin-1950812844.html
Путин оценил ситуацию в мировой экономике
Путин оценил ситуацию в мировой экономике - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил ситуацию в мировой экономике
США совершают капитальную ошибку и наносят сами себе ущерб, желая сохранить свое лидерство в мире теми средствами, которыми они это делают, заявил президент... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:25
2024-06-05T21:25
2024-06-05T21:45
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. США совершают капитальную ошибку и наносят сами себе ущерб, желая сохранить свое лидерство в мире теми средствами, которыми они это делают, заявил президент России Владимир Путин о ситуации в мировой экономике."Я считаю, что для самих Соединенных Штатов сейчас происходит ошибка большая, такая капитальная, из-за желания сохранить лидерство - причем такими средствами, как они делают - наносят сами себе ущерб", - сказал он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
https://ria.ru/20240605/putin-1950804188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, владимир путин, россия, экономика
США, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, Россия, Экономика
Путин оценил ситуацию в мировой экономике
Путин о ситуации в мировой экономике: США совершают капитальную ошибку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. США совершают капитальную ошибку и наносят сами себе ущерб, желая сохранить свое лидерство в мире теми средствами, которыми они это делают, заявил президент России Владимир Путин о ситуации в мировой экономике.
"Я считаю, что для самих Соединенных Штатов сейчас происходит ошибка большая, такая капитальная, из-за желания сохранить лидерство - причем такими средствами, как они делают - наносят сами себе ущерб", - сказал он на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.