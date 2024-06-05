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Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:18 05.06.2024 (обновлено: 21:44 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950811888.html
Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом
Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом
Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:18
2024-06-05T21:44
пмэф-2024
владимир путин
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг, сказал президент РФ Владимир Путин."Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. И это очень серьезный и очень опасный шаг", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом

Путин: поставлять оружие в зону конфликта — всегда плохо, это серьезный шаг

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг, сказал президент РФ Владимир Путин.
«
"Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. И это очень серьезный и очень опасный шаг", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024Владимир ПутинРоссияВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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