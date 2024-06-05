https://ria.ru/20240605/putin-1950811888.html
Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом
Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом
Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:18
2024-06-05T21:18
2024-06-05T21:44
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг, сказал президент РФ Владимир Путин."Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. И это очень серьезный и очень опасный шаг", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом
Путин: поставлять оружие в зону конфликта — всегда плохо, это серьезный шаг