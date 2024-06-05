https://ria.ru/20240605/putin-1950811888.html

Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом

Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом - РИА Новости, 05.06.2024

Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом

Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:18

2024-06-05T21:18

2024-06-05T21:44

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо, опасный и серьёзный шаг, сказал президент РФ Владимир Путин."Поставки оружия в зону конфликта - это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. И это очень серьезный и очень опасный шаг", - сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины