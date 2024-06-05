https://ria.ru/20240605/putin-1950811708.html

Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь

Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь - РИА Новости, 05.06.2024

Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь, а не "водичка". РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:17

2024-06-05T21:17

2024-06-05T21:17

пмэф-2024

в мире

донбасс

россия

косово

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935989761_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_30443a4b695a4055370d20de47ee1b6a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь, а не "водичка". "Мне когда-то бывшая канцлер сказала, что вот в Косове мы, НАТО, действовали без Совета безопасности, но там же 8 лет проливалась кровь… А здесь, когда 8 лет проливалась кровь на Донбассе? Это не кровь, а водичка что ли? ", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.

https://ria.ru/20240209/ukraintsy-1926309384.html

донбасс

россия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, россия, косово, владимир путин, нато