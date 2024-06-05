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Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:17 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950811708.html
Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь
Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь - РИА Новости, 05.06.2024
Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь
Президент России Владимир Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь, а не "водичка". РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:17
2024-06-05T21:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь, а не "водичка". "Мне когда-то бывшая канцлер сказала, что вот в Косове мы, НАТО, действовали без Совета безопасности, но там же 8 лет проливалась кровь… А здесь, когда 8 лет проливалась кровь на Донбассе? Это не кровь, а водичка что ли? ", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ. Путин в среду проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
https://ria.ru/20240209/ukraintsy-1926309384.html
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в мире, донбасс, россия, косово, владимир путин, нато
ПМЭФ-2024, В мире, Донбасс, Россия, Косово, Владимир Путин, НАТО
Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь

Путин: Запад говорил о пролитой крови в Косове, а на Донбассе водичка что ли

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в течение восьми лет на Донбассе проливалась кровь, а не "водичка".
«
"Мне когда-то бывшая канцлер сказала, что вот в Косове мы, НАТО, действовали без Совета безопасности, но там же 8 лет проливалась кровь… А здесь, когда 8 лет проливалась кровь на Донбассе? Это не кровь, а водичка что ли? ", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
Путин в среду проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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ПМЭФ-2024В миреДонбассРоссияКосовоВладимир ПутинНАТО
 
 
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