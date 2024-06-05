https://ria.ru/20240605/putin-1950811396.html

Путин назвал появление немецких танков на Украине шоком

Путин назвал появление немецких танков на Украине шоком - РИА Новости, 06.06.2024

Путин назвал появление немецких танков на Украине шоком

Появление немецких танков на украинской земле произвело морально-этический шок в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-05T21:16

2024-06-05T21:16

2024-06-06T05:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Появление немецких танков на украинской земле произвело морально-этический шок в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе представители недружественных стран. "И когда на украинской земле появились первые немецкие танки - немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошим", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950810789.html

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россия, владимир путин, украина