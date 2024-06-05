https://ria.ru/20240605/putin-1950811125.html

Путин рассказал, кто сделал первый шаг к конфликту на Украине

Путин рассказал, кто сделал первый шаг к конфликту на Украине - РИА Новости, 05.06.2024

Путин рассказал, кто сделал первый шаг к конфликту на Украине

Президент РФ Владимир Путин, говоря о событиях на Украине, заявил, что первый шаг к войне сделали те, кто поощрял кровавый, антиконституционный госпереворот. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:15

2024-06-05T21:15

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о событиях на Украине, заявил, что первый шаг к войне сделали те, кто поощрял кровавый, антиконституционный госпереворот. "Первый шаг к войне сделали те, которые поощряли госпереворот, кровавый, антиконституционный", - сказал Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, украина, владимир путин