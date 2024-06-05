https://ria.ru/20240605/putin-1950811018.html

Путин оценил безвозвратные и санитарные потери у украинцев

Путин оценил безвозвратные и санитарные потери у украинцев - РИА Новости, 05.06.2024

Путин оценил безвозвратные и санитарные потери у украинцев

Армия Украины в месяц теряет примерно 50 тысяч человек, безвозвратные и санитарные потери у украинцев примерно 50 на 50, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:15

2024-06-05T21:15

2024-06-05T21:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Армия Украины в месяц теряет примерно 50 тысяч человек, безвозвратные и санитарные потери у украинцев примерно 50 на 50, заявил президент РФ Владимир Путин."По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.

https://ria.ru/20240605/putin-1950818364.html

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Наталья Макарова

украина, владимир путин, в мире, россия