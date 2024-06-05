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Путин оценил безвозвратные и санитарные потери у украинцев - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:15 05.06.2024 (обновлено: 21:57 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950811018.html
Путин оценил безвозвратные и санитарные потери у украинцев
Путин оценил безвозвратные и санитарные потери у украинцев - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил безвозвратные и санитарные потери у украинцев
Армия Украины в месяц теряет примерно 50 тысяч человек, безвозвратные и санитарные потери у украинцев примерно 50 на 50, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:15
2024-06-05T21:57
пмэф-2024
украина
владимир путин
в мире
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Армия Украины в месяц теряет примерно 50 тысяч человек, безвозвратные и санитарные потери у украинцев примерно 50 на 50, заявил президент РФ Владимир Путин."По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
https://ria.ru/20240605/putin-1950818364.html
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украина, владимир путин, в мире, россия
ПМЭФ-2024, Украина, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин оценил безвозвратные и санитарные потери у украинцев

Путин: безвозвратные и санитарные потери у украинцев примерно 50 на 50

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Армия Украины в месяц теряет примерно 50 тысяч человек, безвозвратные и санитарные потери у украинцев примерно 50 на 50, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 21:50
 
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