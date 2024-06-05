https://ria.ru/20240605/putin-1950808450.html

Иностранные инвесторы проявили интерес к "Север-Югу", заявил Путин

Иностранные инвесторы проявили интерес к "Север-Югу", заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Иностранные инвесторы проявили интерес к "Север-Югу", заявил Путин

Иностранные инвесторы, в том числе суверенные арабские фонды, проявили интерес к инвестициям в международный транспортный коридор "Север-Юг", проект обещает... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:03

2024-06-05T21:03

2024-06-05T21:03

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экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы, в том числе суверенные арабские фонды, проявили интерес к инвестициям в международный транспортный коридор "Север-Юг", проект обещает быть очень выгодным, заявил президент России Владимир Путин. "Поскольку он обещает быть очень выгодным, то есть и заявившие свой интерес к этому проекту иностранные инвесторы, не региональные, страны, находящиеся рядом, в том числе и суверенные арабские фонды", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Он отметил, что суверенные фонды всегда ищут надежные вложения. "Это одно из надежных вложений, потому что его прибыльность будет обеспечена, гарантирована", - добавил глава государства.

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экономика, россия, владимир путин