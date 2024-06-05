https://ria.ru/20240605/putin-1950800221.html
Путин рассказал о своей поездке в Минск после переизбрания
Путин рассказал о своей поездке в Минск после переизбрания - РИА Новости, 05.06.2024
Путин рассказал о своей поездке в Минск после переизбрания
Президент России Владимир Путин заявил, что его поездка в Минск после его переизбрания на пост главы государства носила не просто символический характер, в ходе РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:33
2024-06-05T20:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его поездка в Минск после его переизбрания на пост главы государства носила не просто символический характер, в ходе нее решались осязаемые вопросы.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран."Поездка после переизбрания на пост президента России носила вроде бы символический, ритуальный характер, но нет. Ключевые сотрудники правительства собрались там, и без споров не обошлось… Решались все очень конкретные, совершенно осязаемые вопросы, от решения которых, безусловно, зависит качество жизни наших граждан", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ.Он также уточнил, что вопросы касались промышленной кооперации, уровня локализации производства, объемов поставок нефти и других отраслей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950801776.html
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минск, цены на нефть, россия, владимир путин
Минск, ПМЭФ-2024, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о своей поездке в Минск после переизбрания
Путин: во время поездки в Минск после переизбрания решались осязаемые вопросы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его поездка в Минск после его переизбрания на пост главы государства носила не просто символический характер, в ходе нее решались осязаемые вопросы.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
«
"Поездка после переизбрания на пост президента России носила вроде бы символический, ритуальный характер, но нет. Ключевые сотрудники правительства собрались там, и без споров не обошлось… Решались все очень конкретные, совершенно осязаемые вопросы, от решения которых, безусловно, зависит качество жизни наших граждан", - сказал президент РФ в ходе встречи с представителями СМИ.
Он также уточнил, что вопросы касались промышленной кооперации, уровня локализации производства, объемов поставок нефти и других отраслей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.