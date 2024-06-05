https://ria.ru/20240605/putin-1950798989.html
Путин предложил обменяться мнениями на встрече с главредами информагентств
Путин предложил обменяться мнениями на встрече с главредами информагентств - РИА Новости, 05.06.2024
Путин предложил обменяться мнениями на встрече с главредами информагентств
Президент России Владимир Путин на встрече с главами международных информационных агентств предложил поговорить в формате "обмен мнениями", а не "вопрос-ответ". РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:30
2024-06-05T20:30
2024-06-05T20:37
владимир путин
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главами международных информационных агентств предложил поговорить в формате "обмен мнениями", а не "вопрос-ответ".Президент принес извинения всем присутствующим за опоздание."Предлагаю, чтобы у нас был скорее не вечер вопросов-ответов, а обмен мнениями. Так будет поинтереснее. Мне бы тоже ваше мнение было бы интересно услышать ", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950801271.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, ПМЭФ-2024, Россия
Путин предложил обменяться мнениями на встрече с главредами информагентств
Путин предложил формат "обмена мнениями" на встрече с главредами информагентств