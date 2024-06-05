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Туристы рассказали, как лучше всего провести свадебное путешествие - РИА Новости, 05.06.2024
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Туризм
 
05:42 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/puteshestviya-1950435532.html
Туристы рассказали, как лучше всего провести свадебное путешествие
Туристы рассказали, как лучше всего провести свадебное путешествие - РИА Новости, 05.06.2024
Туристы рассказали, как лучше всего провести свадебное путешествие
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда ездят в медовый месяц и сколько тратят на такие путешествия, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:42
2024-06-05T05:42
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отдых в россии
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда ездят в медовый месяц и сколько тратят на такие путешествия, сообщает МТС Travel.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что две трети из них состоят в браке и отправлялись в свадебное путешествие. Причем 15 процентов предпочли организовать отпуск вместо торжества. Для каждого десятого поездка была подарком от друзей и родственников.Больше половины (58 процентов) респондентов провели медовый месяц в поездках по России. Каждая третья пара (31 процент) ездила за границу, а 11 процентам удалось совместить оба варианта.Почти половина пар потратила на свадебное путешествие от 100 до 300 тысяч рублей на двоих. Примерно треть уложилась в сумму от 50 до 100 тысяч, а каждый десятый ответил, что поездка была дороже полумиллиона рублей.При этом почти никто не пожалел о тратах — 97 процентов заявили, что остались довольны медовым месяцем.Две трети пар для свадебного путешествия выбрали пляжных отдых, еще 36 процентов предпочли экскурсионный тур, четверть отправилась в морской или речной круиз, а 21 процент отдыхали в оздоровительных комплексах со спа-процедурами. Реже всего — в 14 процентов случаев — молодожены выбирали активный вид отдыха (тут можно было выбрать несколько вариантов ответов).У большинства (64 процентов) свадебное путешествие длилось одну-две недели и только один процент были в отпуске дольше месяца.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, свадьба, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Свадьба, туристы
Туристы рассказали, как лучше всего провести свадебное путешествие

Эксперты: более половины молодоженов едут в свадебное путешествие по России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМолодожены фотографируются на пляже одного из Мальдивских островов
Молодожены фотографируются на пляже одного из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда ездят в медовый месяц и сколько тратят на такие путешествия, сообщает МТС Travel.
Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что две трети из них состоят в браке и отправлялись в свадебное путешествие. Причем 15 процентов предпочли организовать отпуск вместо торжества. Для каждого десятого поездка была подарком от друзей и родственников.
Больше половины (58 процентов) респондентов провели медовый месяц в поездках по России. Каждая третья пара (31 процент) ездила за границу, а 11 процентам удалось совместить оба варианта.
Почти половина пар потратила на свадебное путешествие от 100 до 300 тысяч рублей на двоих. Примерно треть уложилась в сумму от 50 до 100 тысяч, а каждый десятый ответил, что поездка была дороже полумиллиона рублей.
При этом почти никто не пожалел о тратах — 97 процентов заявили, что остались довольны медовым месяцем.
Две трети пар для свадебного путешествия выбрали пляжных отдых, еще 36 процентов предпочли экскурсионный тур, четверть отправилась в морской или речной круиз, а 21 процент отдыхали в оздоровительных комплексах со спа-процедурами. Реже всего — в 14 процентов случаев — молодожены выбирали активный вид отдыха (тут можно было выбрать несколько вариантов ответов).
У большинства (64 процентов) свадебное путешествие длилось одну-две недели и только один процент были в отпуске дольше месяца.
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