https://ria.ru/20240605/pulkovo-1950568242.html

Пулково планирует обслужить более 260 тысяч пассажиров на ПМЭФ

Пулково планирует обслужить более 260 тысяч пассажиров на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Пулково планирует обслужить более 260 тысяч пассажиров на ПМЭФ

Аэропорт "Пулково" планирует обслужить в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 260 тысяч пассажиров, сотни регулярных рейсов и РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:27

2024-06-05T09:27

2024-06-05T09:27

пмэф-2024

экономика

россия

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" планирует обслужить в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 260 тысяч пассажиров, сотни регулярных рейсов и около 100 частных воздушных судов, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково). "Свыше 260 тысяч пассажиров из России и зарубежья, сотни регулярных рейсов и около 100 частных воздушных судов будут обслужены в период Петербургского международного экономического форума в аэропорту Пулково", - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, пулково (аэропорт)