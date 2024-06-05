https://ria.ru/20240605/pulkovo-1950568242.html
Пулково планирует обслужить более 260 тысяч пассажиров на ПМЭФ
Пулково планирует обслужить более 260 тысяч пассажиров на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Пулково планирует обслужить более 260 тысяч пассажиров на ПМЭФ
Аэропорт "Пулково" планирует обслужить в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 260 тысяч пассажиров, сотни регулярных рейсов и РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:27
2024-06-05T09:27
2024-06-05T09:27
пмэф-2024
экономика
россия
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" планирует обслужить в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 260 тысяч пассажиров, сотни регулярных рейсов и около 100 частных воздушных судов, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково). "Свыше 260 тысяч пассажиров из России и зарубежья, сотни регулярных рейсов и около 100 частных воздушных судов будут обслужены в период Петербургского международного экономического форума в аэропорту Пулково", - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, пулково (аэропорт)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Пулково (аэропорт)
Пулково планирует обслужить более 260 тысяч пассажиров на ПМЭФ
Аэропорт Пулково планирует обслужить более 260 тысяч пассажиров в период ПМЭФ