https://ria.ru/20240605/psb-1950800036.html

ПСБ: задачи финансирования МСБ требуют развития цифровой инфраструктуры

ПСБ: задачи финансирования МСБ требуют развития цифровой инфраструктуры - РИА Новости, 05.06.2024

ПСБ: задачи финансирования МСБ требуют развития цифровой инфраструктуры

Систему доступного финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса необходимо сделать более адресной и технологичной, а также масштабировать... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:33

2024-06-05T20:33

2024-06-05T20:33

пмэф-2024

россия

псб (банк псб)

промсвязьбанк

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Систему доступного финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса необходимо сделать более адресной и технологичной, а также масштабировать инфраструктуру для развития альтернативных финансовых инструментов для предпринимателей, считает старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин. Он выступил в рамках круглого стола "Большие деньги для малого бизнеса: лайфхаки привлечения кредитов и капитала" на площадке ПМЭФ. "Кредитный портфель малого бизнеса по банковской системе растет высокими темпами, но его доля в общем кредитном портфеле юридических лиц составляет около 17%. Этот ниже, чем вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП России - 21%. Расширение источников доступного кредитования для малого бизнеса способно существенно повлиять на рост экономики и объемов ВВП. Государственная система льготного кредитования - сейчас один из основных таких ресурсов, однако для формирования комплексной поддержки предпринимателей сейчас необходимо совершенствовать механизмы адресной поддержки компаний малого и среднего предпринимательства", - привели в ПСБ слова Чернощекина. При этом он указал, что действующая система критериев отнесения предприятий к сегменту МСБ нуждается в уточнении: в эту категорию иногда попадают дочерние предприятия крупных холдингов, что приводит к тому, что часть господдержки для малого бизнеса получают проекты, связанные с крупными корпорациями. В качестве канала доступных ресурсов для МСБ он назвал инструменты банковского финансирования, структурированные с учетом специфики, рисков и бизнес-моделей таких предприятий. "В условиях высоких ставок на банковском рынке и роста спроса на доступное финансирование банкам необходимо развивать альтернативные инструменты, предоставляя предпринимателям возможность выбора в зависимости от текущих потребностей их бизнеса и жизненного цикла конкретной компании. Развитие альтернативных форматов — лизинга, факторинга, цифровых финансовых активов, различных биржевых инструментов – требует формирования соответствующей рыночной инфраструктуры, которая бы позволила масштабировать объемы предоставляемых бизнесу ресурсов", - пояснил Чернощекин. Он добавил, что одним из ключевых драйверов развития альтернативных инструментов финансирования МСБ становятся цифровые финансовые активы. "ЦФА сейчас - наиболее доступный источник привлечения финансирования для малого и среднего бизнеса. Его преимущества - простота, скорость и минимальные расходы на организацию сделки и удобство - цифровой актив можно сконструировать под задачи конкретного бизнеса, с учетом его периодичности денежных потоков или производственного цикла. Дальнейшее развитие комплексной цифровой финансовой инфраструктуры имеет большое значение для популяризации ЦФА среди компаний малого и среднего бизнеса", - резюмировал топ-менеджер ПСБ.

https://ria.ru/20240220/tsifrovizatsiya-1928440703.html

https://ria.ru/20230911/reyting-1895426877.html

https://ria.ru/20240227/podderzhka-1929746841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)