https://ria.ru/20240605/psb-1950800036.html
ПСБ: задачи финансирования МСБ требуют развития цифровой инфраструктуры
ПСБ: задачи финансирования МСБ требуют развития цифровой инфраструктуры - РИА Новости, 05.06.2024
ПСБ: задачи финансирования МСБ требуют развития цифровой инфраструктуры
Систему доступного финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса необходимо сделать более адресной и технологичной, а также масштабировать... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:33
2024-06-05T20:33
2024-06-05T20:33
пмэф-2024
россия
псб (банк псб)
промсвязьбанк
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Систему доступного финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса необходимо сделать более адресной и технологичной, а также масштабировать инфраструктуру для развития альтернативных финансовых инструментов для предпринимателей, считает старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин. Он выступил в рамках круглого стола "Большие деньги для малого бизнеса: лайфхаки привлечения кредитов и капитала" на площадке ПМЭФ. "Кредитный портфель малого бизнеса по банковской системе растет высокими темпами, но его доля в общем кредитном портфеле юридических лиц составляет около 17%. Этот ниже, чем вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП России - 21%. Расширение источников доступного кредитования для малого бизнеса способно существенно повлиять на рост экономики и объемов ВВП. Государственная система льготного кредитования - сейчас один из основных таких ресурсов, однако для формирования комплексной поддержки предпринимателей сейчас необходимо совершенствовать механизмы адресной поддержки компаний малого и среднего предпринимательства", - привели в ПСБ слова Чернощекина. При этом он указал, что действующая система критериев отнесения предприятий к сегменту МСБ нуждается в уточнении: в эту категорию иногда попадают дочерние предприятия крупных холдингов, что приводит к тому, что часть господдержки для малого бизнеса получают проекты, связанные с крупными корпорациями. В качестве канала доступных ресурсов для МСБ он назвал инструменты банковского финансирования, структурированные с учетом специфики, рисков и бизнес-моделей таких предприятий. "В условиях высоких ставок на банковском рынке и роста спроса на доступное финансирование банкам необходимо развивать альтернативные инструменты, предоставляя предпринимателям возможность выбора в зависимости от текущих потребностей их бизнеса и жизненного цикла конкретной компании. Развитие альтернативных форматов — лизинга, факторинга, цифровых финансовых активов, различных биржевых инструментов – требует формирования соответствующей рыночной инфраструктуры, которая бы позволила масштабировать объемы предоставляемых бизнесу ресурсов", - пояснил Чернощекин. Он добавил, что одним из ключевых драйверов развития альтернативных инструментов финансирования МСБ становятся цифровые финансовые активы. "ЦФА сейчас - наиболее доступный источник привлечения финансирования для малого и среднего бизнеса. Его преимущества - простота, скорость и минимальные расходы на организацию сделки и удобство - цифровой актив можно сконструировать под задачи конкретного бизнеса, с учетом его периодичности денежных потоков или производственного цикла. Дальнейшее развитие комплексной цифровой финансовой инфраструктуры имеет большое значение для популяризации ЦФА среди компаний малого и среднего бизнеса", - резюмировал топ-менеджер ПСБ.
https://ria.ru/20240220/tsifrovizatsiya-1928440703.html
https://ria.ru/20230911/reyting-1895426877.html
https://ria.ru/20240227/podderzhka-1929746841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб), промсвязьбанк, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
ПМЭФ-2024, Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Систему доступного финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса необходимо сделать более адресной и технологичной, а также масштабировать инфраструктуру для развития альтернативных финансовых инструментов для предпринимателей, считает старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Он выступил в рамках круглого стола "Большие деньги для малого бизнеса: лайфхаки привлечения кредитов и капитала" на площадке ПМЭФ.
"Кредитный портфель малого бизнеса по банковской системе растет высокими темпами, но его доля в общем кредитном портфеле юридических лиц составляет около 17%. Этот ниже, чем вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП России
- 21%. Расширение источников доступного кредитования для малого бизнеса способно существенно повлиять на рост экономики и объемов ВВП. Государственная система льготного кредитования - сейчас один из основных таких ресурсов, однако для формирования комплексной поддержки предпринимателей сейчас необходимо совершенствовать механизмы адресной поддержки компаний малого и среднего предпринимательства", - привели в ПСБ слова Чернощекина.
При этом он указал, что действующая система критериев отнесения предприятий к сегменту МСБ нуждается в уточнении: в эту категорию иногда попадают дочерние предприятия крупных холдингов, что приводит к тому, что часть господдержки для малого бизнеса получают проекты, связанные с крупными корпорациями.
В качестве канала доступных ресурсов для МСБ он назвал инструменты банковского финансирования, структурированные с учетом специфики, рисков и бизнес-моделей таких предприятий.
"В условиях высоких ставок на банковском рынке и роста спроса на доступное финансирование банкам необходимо развивать альтернативные инструменты, предоставляя предпринимателям возможность выбора в зависимости от текущих потребностей их бизнеса и жизненного цикла конкретной компании. Развитие альтернативных форматов — лизинга, факторинга, цифровых финансовых активов, различных биржевых инструментов – требует формирования соответствующей рыночной инфраструктуры, которая бы позволила масштабировать объемы предоставляемых бизнесу ресурсов", - пояснил Чернощекин.
Он добавил, что одним из ключевых драйверов развития альтернативных инструментов финансирования МСБ становятся цифровые финансовые активы.
"ЦФА сейчас - наиболее доступный источник привлечения финансирования для малого и среднего бизнеса. Его преимущества - простота, скорость и минимальные расходы на организацию сделки и удобство - цифровой актив можно сконструировать под задачи конкретного бизнеса, с учетом его периодичности денежных потоков или производственного цикла. Дальнейшее развитие комплексной цифровой финансовой инфраструктуры имеет большое значение для популяризации ЦФА среди компаний малого и среднего бизнеса", - резюмировал топ-менеджер ПСБ.