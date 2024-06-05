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Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово"

Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово" - РИА Новости, 05.06.2024

Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово"

Власти Москвы выставили на торги право провести реорганизацию более 4 гектаров в бывшей промзоне "Карачарово" на юго-востоке города, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:13

2024-06-05T10:13

2024-06-05T11:06

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести реорганизацию более 4 гектаров в бывшей промзоне "Карачарово" на юго-востоке города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Проект редевелопмента включает два участка площадью около 4,5 гектара в Нижегородском районе. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 июля, аукцион назначен на 15 июля. Начальная цена – 41,7 миллиона рублей."Инвестор, которого определят по результатам торгов, сможет возвести здесь общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Сейчас на площадке находятся офисы, склады и прочие объекты. В результате КРТ на их месте появится общественно-деловой квартал на 50 тысяч квадратных метров."Так, победитель аукциона сможет возвести спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, разместить футбольное поле. Кроме того, на территории появятся торговый центр, гостиница, офисы и отделения банков", – в свою очередь отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)