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Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово" - РИА Новости, 05.06.2024
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10:13 05.06.2024 (обновлено: 11:06 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/promzone-1950579872.html
Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово"
Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово" - РИА Новости, 05.06.2024
Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово"
Власти Москвы выставили на торги право провести реорганизацию более 4 гектаров в бывшей промзоне "Карачарово" на юго-востоке города, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:13
2024-06-05T11:06
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести реорганизацию более 4 гектаров в бывшей промзоне "Карачарово" на юго-востоке города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Проект редевелопмента включает два участка площадью около 4,5 гектара в Нижегородском районе. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 июля, аукцион назначен на 15 июля. Начальная цена – 41,7 миллиона рублей."Инвестор, которого определят по результатам торгов, сможет возвести здесь общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Сейчас на площадке находятся офисы, склады и прочие объекты. В результате КРТ на их месте появится общественно-деловой квартал на 50 тысяч квадратных метров."Так, победитель аукциона сможет возвести спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, разместить футбольное поле. Кроме того, на территории появятся торговый центр, гостиница, офисы и отделения банков", – в свою очередь отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово"

© Фото : Градостроительный комплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Градостроительный комплекс Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести реорганизацию более 4 гектаров в бывшей промзоне "Карачарово" на юго-востоке города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Проект редевелопмента включает два участка площадью около 4,5 гектара в Нижегородском районе. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 июля, аукцион назначен на 15 июля. Начальная цена – 41,7 миллиона рублей.
«
"Инвестор, которого определят по результатам торгов, сможет возвести здесь общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Сейчас на площадке находятся офисы, склады и прочие объекты. В результате КРТ на их месте появится общественно-деловой квартал на 50 тысяч квадратных метров.
"Так, победитель аукциона сможет возвести спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, разместить футбольное поле. Кроме того, на территории появятся торговый центр, гостиница, офисы и отделения банков", – в свою очередь отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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