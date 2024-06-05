https://ria.ru/20240605/promzone-1950579872.html
Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово"
Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово" - РИА Новости, 05.06.2024
Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в промзоне "Карачарово"
Власти Москвы выставили на торги право провести реорганизацию более 4 гектаров в бывшей промзоне "Карачарово" на юго-востоке города, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:13
2024-06-05T10:13
2024-06-05T11:06
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950579452_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_bd615cb11d08598bc28005fe1adb855a.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести реорганизацию более 4 гектаров в бывшей промзоне "Карачарово" на юго-востоке города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Проект редевелопмента включает два участка площадью около 4,5 гектара в Нижегородском районе. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 июля, аукцион назначен на 15 июля. Начальная цена – 41,7 миллиона рублей."Инвестор, которого определят по результатам торгов, сможет возвести здесь общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Сейчас на площадке находятся офисы, склады и прочие объекты. В результате КРТ на их месте появится общественно-деловой квартал на 50 тысяч квадратных метров."Так, победитель аукциона сможет возвести спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, разместить футбольное поле. Кроме того, на территории появятся торговый центр, гостиница, офисы и отделения банков", – в свою очередь отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950579452_61:0:1274:910_1920x0_80_0_0_1338cd4abd4958141b58a05ed2c1d4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести реорганизацию более 4 гектаров в бывшей промзоне "Карачарово" на юго-востоке города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Проект редевелопмента включает два участка площадью около 4,5 гектара в Нижегородском районе. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 июля, аукцион
назначен на 15 июля. Начальная цена – 41,7 миллиона рублей.
«
"Инвестор, которого определят по результатам торгов, сможет возвести здесь общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Сейчас на площадке находятся офисы, склады и прочие объекты. В результате КРТ на их месте появится общественно-деловой квартал на 50 тысяч квадратных метров.
"Так, победитель аукциона сможет возвести спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, разместить футбольное поле. Кроме того, на территории появятся торговый центр, гостиница, офисы и отделения банков", – в свою очередь отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.