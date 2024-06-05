https://ria.ru/20240605/proisshestviya--1950446964.html

"Не могут найти уже 20 лет": следователи попросили россиян о помощи

"Не могут найти уже 20 лет": следователи попросили россиян о помощи - РИА Новости, 05.06.2024

"Не могут найти уже 20 лет": следователи попросили россиян о помощи

Остановили на дороге машину и уехали, не оставив ни одной зацепки, — в Ленинградской области расследуют уголовное дело об исчезновении двоих подростков почти 20 РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:00

2024-06-05T08:00

2024-06-05T17:19

происшествия

волховский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Остановили на дороге машину и уехали, не оставив ни одной зацепки, — в Ленинградской области расследуют уголовное дело об исчезновении двоих подростков почти 20 лет назад. О том, как развивались события и почему пропавших долго никто не искал, — в материале РИА Новости.Неизвестный водительНа днях сотрудники СК вновь обратились к общественности с просьбой посодействовать в поиске 33-летнего Дениса Шушакова и 32-летнего Александра Жукова. Оба выросли и жили в городе Волхове Ленинградской области. Несмотря на то что Денис учился в обычной школе, а Александр воспитывался в детском доме, мальчики сдружились и часто проводили вместе свободное время.Так было и 8 февраля 2005-го. Подростки — на тот момент тринадцати и двенадцати лет — отправились в деревню Кроватыни в двадцати километрах от Волхова. Когда собрались домой, вышли на дорогу и остановили попутный камаз.Водитель согласился подвезти мальчиков, усадил в кабину. С тех пор их никто не видел."Сейчас мы разыскиваем как водителя того самого камаза, так и одноклассников Шушакова, — объясняют в Следственном управлении СК по Ленинградской области. — А также воспитанников детского дома "Родничок", которые жили там в конце девяностых — начале нулевых и общались с пропавшими подростками".Смена поколенийПо данным РИА Новости, Денис Шушаков воспитывался в обычной семье, однако, сдружившись с Жуковым и другими детдомовцами, стал вести асоциальный образ жизни, бродяжничал, состоял на учете в ПНД. На учебу ходил крайне редко.Опрошенные агентством выпускники школы № 1 даже его не вспомнили. "Где-то в середине нулевых в школу несколько раз приходили милиционеры, — рассказал Илья, который учился в одно время с Шушаковым. — Но с нами практически не общались, только с руководством. Скорее всего, визит и был связан с пропажей".В самом учебном заведении также не смогли рассказать о Шушакове. С момента его исчезновения сменился практически весь педагогический состав. "О том, что в 2005-м у нас пропал ученик, мы узнали лишь пару лет назад, когда из Следственного комитета пришла ориентировка", — сообщил один из сотрудников школы.Что касается детского дома "Родничок", то он уже давно закрылся.Не знают о пропаже подростков и в администрации Волховского района. Причем даже руководители Усадищенского сельского поселения, в ведомстве которых находится деревня Кроватыни. Сейчас там осталось около десяти домов, и практически у всех новые владельцы.Новая жизньНесмотря на сложности, расследование продолжается. Как рассказал РИА Новости источник в СК, 8 февраля 2005-го Денис вместе с Сашей навещал в Кроватыни старшую сестру. Она — едва ли не единственный свидетель в уголовном деле, поскольку видела, как подростки сели в камаз. Однако ни номера, ни конечную точку маршрута грузовика девушка не запомнила. При этом ничего необычного или подозрительного в поведении брата, его друга, а также водителя она не заметила.Родители Шушакова, после того как он несколько дней не появлялся дома, обратились в милицию. В ведомстве завели лишь так называемое разыскное дело. Однако, учитывая манеру поведения и "вольный" образ жизни подростков, особого значения их очередному исчезновению, вероятно, не придали.Это сейчас при пропаже несовершеннолетних сразу возбуждают уголовное дело — причем по статье "Убийство". На поиски бросают все оперативные службы: МВД, МЧС, порой даже военных, не говоря уже о сотнях волонтеров. В нулевые такой практики еще не было.В случае с Шушаковым и Жуковым уголовное дело возбудили только в 2020-м. Сотрудники СК, занимающиеся раскрытием преступлений прошлых лет, изучили старые материалы о пропавших людях и обратили внимание на эту историю. В ведомстве надеются, что, увидев в СМИ фотографии или фамилии подростков, кто-то вспомнит, где и когда их видел.В местных пабликах тем временем развернулась дискуссия по поводу судьбы пропавших. Большинство склоняется к тому, что их давно нет в живых. Масла в огонь подливают якобы экстрасенсы, утверждающие, что мальчиков задушили и либо закопали где-то в лесу, либо утопили в реке. Однако, по словам следователей, все это не находит реального подтверждения."У нас нет стопроцентной уверенности, что школьников убили, похитили или совершили в их отношении какое-то другое преступление, — добавляет источник. — Не исключено, что они вообще живы-здоровы и, сбежав из дома, начали где-то новую жизнь".Так это или нет, покажет время. В СК также отмечают, что уголовное дело возбудили лишь по факту безвестного исчезновения. О криминале пока речь не идет.

https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html

https://ria.ru/20240604/kriminal-1949713335.html

волховский район

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, волховский район, следственный комитет россии (ск рф)