https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950726882.html

ЕР приостановила членство в партии депутата, арестованного по делу о взятке

ЕР приостановила членство в партии депутата, арестованного по делу о взятке - РИА Новости, 05.06.2024

ЕР приостановила членство в партии депутата, арестованного по делу о взятке

Карельское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата республиканского парламента Виталия Красулина, арестованного по... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:29

2024-06-05T16:29

2024-06-05T16:36

происшествия

россия

петрозаводский городской суд

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Карельское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата республиканского парламента Виталия Красулина, арестованного по обвинению в даче крупной взятки, сообщили РИА Новости в реготделении партии. "Членство в партии Красулина Виталия Владимировича приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела", – говорится в ответе реготделения на запрос РИА Новости. Ранее в конце мая Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия арестовал депутата парламента Карелии, обвиняемого в даче крупной взятки, сообщила объединённая пресс-служба судов региона. До этого СУСК по Карелии сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении депутата заксобрания Карелии и его сына по статье "дача взятки, совершённая группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". По данным республиканских СМИ, речь идёт о депутате заксобрания Карелии Виталии Красулине и его сыне Артёме. Согласно материалам на сайте республиканского следственного управления, по данным следствия, в этом году парламентарий вместе с сыном передали оперуполномоченному сотруднику УФСБ России по республике Карелия взятку в размере 200 тысяч рублей в качестве первой части оговоренной суммы взятки в размере 600 тысяч рублей. Эти деньги правоохранитель получил за то, чтобы информировать депутата о возможных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении него. Оперуполномоченный уведомил свое руководство о планируемом коррупционном преступлении, а в дальнейшем принял участие в оперативных мероприятиях, в ходе которых с поличным при передаче взятки был задержан сын депутата.

https://ria.ru/20240530/mandat-1949524675.html

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происшествия, россия, петрозаводский городской суд, единая россия