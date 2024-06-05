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ЕР приостановила членство в партии депутата, арестованного по делу о взятке - РИА Новости, 05.06.2024
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16:29 05.06.2024 (обновлено: 16:36 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950726882.html
ЕР приостановила членство в партии депутата, арестованного по делу о взятке
ЕР приостановила членство в партии депутата, арестованного по делу о взятке - РИА Новости, 05.06.2024
ЕР приостановила членство в партии депутата, арестованного по делу о взятке
Карельское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата республиканского парламента Виталия Красулина, арестованного по... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:29
2024-06-05T16:36
происшествия
россия
петрозаводский городской суд
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Карельское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата республиканского парламента Виталия Красулина, арестованного по обвинению в даче крупной взятки, сообщили РИА Новости в реготделении партии. "Членство в партии Красулина Виталия Владимировича приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела", – говорится в ответе реготделения на запрос РИА Новости. Ранее в конце мая Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия арестовал депутата парламента Карелии, обвиняемого в даче крупной взятки, сообщила объединённая пресс-служба судов региона. До этого СУСК по Карелии сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении депутата заксобрания Карелии и его сына по статье "дача взятки, совершённая группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". По данным республиканских СМИ, речь идёт о депутате заксобрания Карелии Виталии Красулине и его сыне Артёме. Согласно материалам на сайте республиканского следственного управления, по данным следствия, в этом году парламентарий вместе с сыном передали оперуполномоченному сотруднику УФСБ России по республике Карелия взятку в размере 200 тысяч рублей в качестве первой части оговоренной суммы взятки в размере 600 тысяч рублей. Эти деньги правоохранитель получил за то, чтобы информировать депутата о возможных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении него. Оперуполномоченный уведомил свое руководство о планируемом коррупционном преступлении, а в дальнейшем принял участие в оперативных мероприятиях, в ходе которых с поличным при передаче взятки был задержан сын депутата.
https://ria.ru/20240530/mandat-1949524675.html
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происшествия, россия, петрозаводский городской суд, единая россия
Происшествия, Россия, Петрозаводский городской суд, Единая Россия
ЕР приостановила членство в партии депутата, арестованного по делу о взятке

Карельское отделение ЕР приостановило членство в партии депутата Красулина

© Фото : пресс-служба Аппарата Законодательного Собрания Республики КарелияВиталий Красулин
Виталий Красулин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : пресс-служба Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия
Виталий Красулин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Карельское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата республиканского парламента Виталия Красулина, арестованного по обвинению в даче крупной взятки, сообщили РИА Новости в реготделении партии.
"Членство в партии Красулина Виталия Владимировича приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела", – говорится в ответе реготделения на запрос РИА Новости.
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Единая Россия" передала мандат Ямпольской в Госдуме Анатолию Иванову
30 мая, 21:49
Ранее в конце мая Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия арестовал депутата парламента Карелии, обвиняемого в даче крупной взятки, сообщила объединённая пресс-служба судов региона. До этого СУСК по Карелии сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении депутата заксобрания Карелии и его сына по статье "дача взятки, совершённая группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". По данным республиканских СМИ, речь идёт о депутате заксобрания Карелии Виталии Красулине и его сыне Артёме.
Согласно материалам на сайте республиканского следственного управления, по данным следствия, в этом году парламентарий вместе с сыном передали оперуполномоченному сотруднику УФСБ России по республике Карелия взятку в размере 200 тысяч рублей в качестве первой части оговоренной суммы взятки в размере 600 тысяч рублей. Эти деньги правоохранитель получил за то, чтобы информировать депутата о возможных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении него.
Оперуполномоченный уведомил свое руководство о планируемом коррупционном преступлении, а в дальнейшем принял участие в оперативных мероприятиях, в ходе которых с поличным при передаче взятки был задержан сын депутата.
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Экс-депутата Госдумы задержали за взятку
14 мая, 12:06
 
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