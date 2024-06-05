https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950706449.html

В Петербурге напали на женщину с ножом

В Петербурге напали на женщину с ножом - РИА Новости, 05.06.2024

В Петербурге напали на женщину с ножом

Неизвестные напали на женщину с ножом в частном доме в поселке Комарово в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщил городской РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:31

2024-06-05T15:31

2024-06-05T15:33

происшествия

россия

комарово

курортный район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Неизвестные напали на женщину с ножом в частном доме в поселке Комарово в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщил городской главк СК РФ. "Предварительно установлено, что неизвестные лица напали на женщину с ножом в поселке Комарово в частном доме... Следственным отделом по Курортному району... возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство группой лиц, сопряженное с разбоем (часть 3 статьи 30, пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", – говорится в сообщении. ГСУСК не приводит персональные данные потерпевшей, однако источник в правоохранительных органах сообщил, что жертвой покушения стала Галина Шамахова, супруга бывшего директора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Владимира Шамахова. По данным некоторых региональных СМИ и Telegram-каналов, женщина сама вызвала полицию и медиков, она госпитализирована в больницу №40 Курортного района. Состояние оценивается как стабильное. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240604/ubiystvo-1950528373.html

https://ria.ru/20240605/zamechanie-1950590078.html

россия

комарово

курортный район

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происшествия, россия, комарово, курортный район, следственный комитет россии (ск рф)