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В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов
В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов - РИА Новости, 05.06.2024
В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов
Найдено тело одного из утонувших в Великом Новгороде студентов, предположительно, из Индии, поиски остальных трех продолжаются, на месте работают следователи,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:25
2024-06-05T11:25
2024-06-05T11:25
происшествия
здоровье - общество
индия
великий новгород
россия
андрей никитин (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Найдено тело одного из утонувших в Великом Новгороде студентов, предположительно, из Индии, поиски остальных трех продолжаются, на месте работают следователи, сообщает пресс-служба СУСК региона. Как сообщали ранее в региональном главке МЧС России, во вторник вечером в 21.00 (совпадает с мск) в экстренные службы поступила информация, что на Волхове в не отведенном для купания месте возле кремля тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Предварительно было установлено, что девушка и четыре молодых человека пошли купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам. Поиск остальных продолжился в среду с пяти утра. "В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, спасателями обнаружен один погибший, следователи СК проводят осмотр места происшествия", - говорится в сообщении. В СУСК региона РИА Новости уточнили, что всего утонули три парня и одна девушка. Все они были студентами медицинского института НовГУ в возрасте 18-20 лет. Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале, по предварительной информации, погибли студенты из Индии. Официально эта информация не подтверждена.
https://ria.ru/20240530/passazhir-1949444369.html
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Работа следователей в Новгороде, где утонули четыре студента из Индии
В Новгороде утонули четыре студента из Индии, решивших искупаться в неположенном месте, их унесло течением. Тело одного погибшего уже нашли, остальных ищут.
2024-06-05T11:25
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происшествия, здоровье - общество, индия, великий новгород, россия, андрей никитин (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Индия, Великий Новгород, Россия, Андрей Никитин (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов
СУСК: в Новгороде нашли тело утонувшего индийского студента, поиски продолжаются