https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950606459.html

В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов

В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов - РИА Новости, 05.06.2024

В Великом Новгороде нашли тело одного из утонувших студентов

Найдено тело одного из утонувших в Великом Новгороде студентов, предположительно, из Индии, поиски остальных трех продолжаются, на месте работают следователи,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:25

2024-06-05T11:25

2024-06-05T11:25

происшествия

здоровье - общество

индия

великий новгород

россия

андрей никитин (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Найдено тело одного из утонувших в Великом Новгороде студентов, предположительно, из Индии, поиски остальных трех продолжаются, на месте работают следователи, сообщает пресс-служба СУСК региона. Как сообщали ранее в региональном главке МЧС России, во вторник вечером в 21.00 (совпадает с мск) в экстренные службы поступила информация, что на Волхове в не отведенном для купания месте возле кремля тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Предварительно было установлено, что девушка и четыре молодых человека пошли купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам. Поиск остальных продолжился в среду с пяти утра. "В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, спасателями обнаружен один погибший, следователи СК проводят осмотр места происшествия", - говорится в сообщении. В СУСК региона РИА Новости уточнили, что всего утонули три парня и одна девушка. Все они были студентами медицинского института НовГУ в возрасте 18-20 лет. Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале, по предварительной информации, погибли студенты из Индии. Официально эта информация не подтверждена.

https://ria.ru/20240530/passazhir-1949444369.html

https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946661570.html

индия

великий новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей в Новгороде, где утонули четыре студента из Индии В Новгороде утонули четыре студента из Индии, решивших искупаться в неположенном месте, их унесло течением. Тело одного погибшего уже нашли, остальных ищут. 2024-06-05T11:25 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, индия, великий новгород, россия, андрей никитин (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)