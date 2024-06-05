https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950583070.html

В Москве оштрафовали гражданина Ирана за дискредитацию армии

В Москве оштрафовали гражданина Ирана за дискредитацию армии - РИА Новости, 05.06.2024

В Москве оштрафовали гражданина Ирана за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по административному протоколу о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:26

2024-06-05T10:26

2024-06-05T10:26

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по административному протоколу о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы гражданин Исламской Республики Иран Хоссии Хидари был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Хидари назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Как уточнили в суде, правонарушение состояло в том, что Хидари в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди. Это максимальный штраф для граждан по первой части статьи о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.

https://ria.ru/20240531/kozlovskiy-1949789597.html

https://ria.ru/20240313/shtraf-1932781100.html

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происшествия, москва, россия, украина