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В Москве оштрафовали гражданина Ирана за дискредитацию армии - РИА Новости, 05.06.2024
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10:26 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950583070.html
В Москве оштрафовали гражданина Ирана за дискредитацию армии
В Москве оштрафовали гражданина Ирана за дискредитацию армии - РИА Новости, 05.06.2024
В Москве оштрафовали гражданина Ирана за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по административному протоколу о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:26
2024-06-05T10:26
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по административному протоколу о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы гражданин Исламской Республики Иран Хоссии Хидари был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Хидари назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Как уточнили в суде, правонарушение состояло в том, что Хидари в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди. Это максимальный штраф для граждан по первой части статьи о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.
https://ria.ru/20240531/kozlovskiy-1949789597.html
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происшествия, москва, россия, украина
Происшествия, Москва, Россия, Украина
В Москве оштрафовали гражданина Ирана за дискредитацию армии

Суд оштрафовал гражданина Ирана на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по административному протоколу о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы гражданин Исламской Республики Иран Хоссии Хидари был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Хидари назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
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Как уточнили в суде, правонарушение состояло в том, что Хидари в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди.
Это максимальный штраф для граждан по первой части статьи о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.
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