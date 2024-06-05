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Разбросавшего венки у памятника "Журавли" в Видном арестовали на два месяца - РИА Новости, 05.06.2024
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09:50 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950570851.html
Разбросавшего венки у памятника "Журавли" в Видном арестовали на два месяца
Разбросавшего венки у памятника "Журавли" в Видном арестовали на два месяца - РИА Новости, 05.06.2024
Разбросавшего венки у памятника "Журавли" в Видном арестовали на два месяца
Мужчину, разбросавшего венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в Видном, арестовали на два месяца, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:50
2024-06-05T09:50
происшествия
видное
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мужчину, разбросавшего венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в Видном, арестовали на два месяца, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Ранее главк сообщал, что 29 мая нетрезвый мужчина разбросал венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в подмосковном Видном, после чего скрылся с места преступления. Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело. "Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в осквернении памятника воинской славы (часть 3 статья 354.1 УК РФ), а также судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа 2024 года... Мужчина дал следователю признательные показания и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что мужчина, разбрасывая венки, показывал прохожим жесты руками, "символизирующие нацистское приветствие".
https://ria.ru/20240502/delo-1943478343.html
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происшествия, видное, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Видное, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Разбросавшего венки у памятника "Журавли" в Видном арестовали на два месяца

СК: разбросавшего венки у памятника "Журавли" в Видном арестовали на два месяца

© Фото : СК РФ по Московской областиМужчина, разбросавший венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в Видном, в отделе СК РФ
Мужчина, разбросавший венки у памятника Журавли с Вечным огнем в Видном, в отделе СК РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : СК РФ по Московской области
Мужчина, разбросавший венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в Видном, в отделе СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мужчину, разбросавшего венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в Видном, арестовали на два месяца, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Ранее главк сообщал, что 29 мая нетрезвый мужчина разбросал венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в подмосковном Видном, после чего скрылся с места преступления. Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело.
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"Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в осквернении памятника воинской славы (часть 3 статья 354.1 УК РФ), а также судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа 2024 года... Мужчина дал следователю признательные показания и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мужчина, разбрасывая венки, показывал прохожим жесты руками, "символизирующие нацистское приветствие".
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ПроисшествияВидноеРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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