https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950570851.html

Разбросавшего венки у памятника "Журавли" в Видном арестовали на два месяца

Разбросавшего венки у памятника "Журавли" в Видном арестовали на два месяца - РИА Новости, 05.06.2024

Разбросавшего венки у памятника "Журавли" в Видном арестовали на два месяца

Мужчину, разбросавшего венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в Видном, арестовали на два месяца, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:50

2024-06-05T09:50

2024-06-05T09:50

происшествия

видное

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мужчину, разбросавшего венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в Видном, арестовали на два месяца, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Ранее главк сообщал, что 29 мая нетрезвый мужчина разбросал венки у памятника "Журавли" с Вечным огнем в подмосковном Видном, после чего скрылся с места преступления. Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело. "Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в осквернении памятника воинской славы (часть 3 статья 354.1 УК РФ), а также судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа 2024 года... Мужчина дал следователю признательные показания и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что мужчина, разбрасывая венки, показывал прохожим жесты руками, "символизирующие нацистское приветствие".

https://ria.ru/20240502/delo-1943478343.html

https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950291331.html

видное

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, видное, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)