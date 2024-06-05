https://ria.ru/20240605/proekty-1950761449.html
Руслан Кухарук представил на ВДНХ перспективные проекты Югры
Руслан Кухарук представил на ВДНХ перспективные проекты Югры - РИА Новости, 05.06.2024
Руслан Кухарук представил на ВДНХ перспективные проекты Югры
Перспективными для развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры являются федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов",... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:54
2024-06-05T17:54
2024-06-05T17:54
ханты-мансийский автономный округ
технологии
россия
ямал
томская область
руслан кухарук
газпром
ханты-мансийский автономный округ
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ТЮМЕНЬ, 5 июн — РИА Новости. Перспективными для развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры являются федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", инновационный научно-технологический центр мирового уровня "Юнити-парк" и ряд других проектов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук в своем выступлении на Дне регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона на международной выставке-форуме "Россия". Врио главы округа напомнил, что Югра обеспечивает добычу каждой второй российской тонны нефти. В югорских недрах сосредоточено 11,3 миллиарда тонн углеводородов – около шестидесяти процентов остаточных извлекаемых запасов нефти с растворенным газом, почти треть из них – трудноизвлекаемые. Автономный округ совместно с правительством России и ПАО "Газпром нефть" участвует в федеральном проекте "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", работая по фокусу Западно-Сибирского научно-образовательного центра – "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", сообщается на сайте правительства округа. "Успех реализации этих проектов откроет новые перспективы нефтедобычи в стране, обеспечит устойчивость развития Урало-Сибирского макрорегиона через кооперацию ряда отраслей, создание новых рабочих мест, современных научно-технологических пространств", – цитирует слова Руслана Кухарука пресс-служба губернатора. Отмечается, что у Югры важная роль в структуре экономики Уральского федерального округа и в целом страны. Вырабатываемая здесь электроэнергия – энергоресурс для Ямала, Тюменской, Свердловской, Томской областей. Округ поставляет 4,5 миллиона тонн в год легких углеводородов широкой фракции для глубокой переработки в Тобольский нефтехим. Особое внимание — развитию транспортной инфраструктуры. "Важная часть Северного широтного коридора – второй мостовой переход через Обь в районе Сургута. Этот мост национального значения строим с опережением сроков. Считаем его якорным проектом развития страны", – подчеркнул Руслан Кухарук. Также в целях развития будущего в автономном округе по поручению президента Российской Федерации правительством России совместно с Югрой создаётся инновационный научно-технологический центр мирового уровня "Юнити-парк". К 2030 году он должен стать местом для разработок в сфере нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, генетики и биомедицины. На доске пожеланий для округа после выступления Кухарук написал, что считает важным "реализовать все стратегические проекты на благо Югры и УФО".
https://ria.ru/20231128/komarova-1911971390.html
https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, ямал, томская область, руслан кухарук, газпром, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Технологии, Россия, Ямал, Томская область, Руслан Кухарук, Газпром, Ханты-Мансийский автономный округ
ТЮМЕНЬ, 5 июн — РИА Новости. Перспективными для развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры являются федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", инновационный научно-технологический центр мирового уровня "Юнити-парк" и ряд других проектов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук в своем выступлении на Дне регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона на международной выставке-форуме "Россия".
Врио главы округа напомнил, что Югра обеспечивает добычу каждой второй российской тонны нефти. В югорских недрах сосредоточено 11,3 миллиарда тонн углеводородов – около шестидесяти процентов остаточных извлекаемых запасов нефти с растворенным газом, почти треть из них – трудноизвлекаемые. Автономный округ совместно с правительством России
и ПАО "Газпром нефть
" участвует в федеральном проекте "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", работая по фокусу Западно-Сибирского научно-образовательного центра – "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", сообщается на сайте правительства округа.
"Успех реализации этих проектов откроет новые перспективы нефтедобычи в стране, обеспечит устойчивость развития Урало-Сибирского макрорегиона через кооперацию ряда отраслей, создание новых рабочих мест, современных научно-технологических пространств", – цитирует слова Руслана Кухарука пресс-служба губернатора.
Отмечается, что у Югры важная роль в структуре экономики Уральского федерального округа и в целом страны. Вырабатываемая здесь электроэнергия – энергоресурс для Ямала
, Тюменской, Свердловской, Томской областей
. Округ поставляет 4,5 миллиона тонн в год легких углеводородов широкой фракции для глубокой переработки в Тобольский нефтехим.
Особое внимание — развитию транспортной инфраструктуры. "Важная часть Северного широтного коридора – второй мостовой переход через Обь
в районе Сургута
. Этот мост национального значения строим с опережением сроков. Считаем его якорным проектом развития страны", – подчеркнул Руслан Кухарук.
Также в целях развития будущего в автономном округе по поручению президента Российской Федерации правительством России совместно с Югрой создаётся инновационный научно-технологический центр мирового уровня "Юнити-парк". К 2030 году он должен стать местом для разработок в сфере нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, генетики и биомедицины.
На доске пожеланий для округа после выступления Кухарук написал, что считает важным "реализовать все стратегические проекты на благо Югры и УФО".