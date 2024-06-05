https://ria.ru/20240605/proekty-1950761449.html

Руслан Кухарук представил на ВДНХ перспективные проекты Югры

Руслан Кухарук представил на ВДНХ перспективные проекты Югры - РИА Новости, 05.06.2024

Руслан Кухарук представил на ВДНХ перспективные проекты Югры

Перспективными для развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры являются федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов",... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:54

2024-06-05T17:54

2024-06-05T17:54

ханты-мансийский автономный округ

технологии

россия

ямал

томская область

руслан кухарук

газпром

ханты-мансийский автономный округ

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ТЮМЕНЬ, 5 июн — РИА Новости. Перспективными для развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры являются федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", инновационный научно-технологический центр мирового уровня "Юнити-парк" и ряд других проектов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук в своем выступлении на Дне регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона на международной выставке-форуме "Россия". Врио главы округа напомнил, что Югра обеспечивает добычу каждой второй российской тонны нефти. В югорских недрах сосредоточено 11,3 миллиарда тонн углеводородов – около шестидесяти процентов остаточных извлекаемых запасов нефти с растворенным газом, почти треть из них – трудноизвлекаемые. Автономный округ совместно с правительством России и ПАО "Газпром нефть" участвует в федеральном проекте "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", работая по фокусу Западно-Сибирского научно-образовательного центра – "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", сообщается на сайте правительства округа. "Успех реализации этих проектов откроет новые перспективы нефтедобычи в стране, обеспечит устойчивость развития Урало-Сибирского макрорегиона через кооперацию ряда отраслей, создание новых рабочих мест, современных научно-технологических пространств", – цитирует слова Руслана Кухарука пресс-служба губернатора. Отмечается, что у Югры важная роль в структуре экономики Уральского федерального округа и в целом страны. Вырабатываемая здесь электроэнергия – энергоресурс для Ямала, Тюменской, Свердловской, Томской областей. Округ поставляет 4,5 миллиона тонн в год легких углеводородов широкой фракции для глубокой переработки в Тобольский нефтехим. Особое внимание — развитию транспортной инфраструктуры. "Важная часть Северного широтного коридора – второй мостовой переход через Обь в районе Сургута. Этот мост национального значения строим с опережением сроков. Считаем его якорным проектом развития страны", – подчеркнул Руслан Кухарук. Также в целях развития будущего в автономном округе по поручению президента Российской Федерации правительством России совместно с Югрой создаётся инновационный научно-технологический центр мирового уровня "Юнити-парк". К 2030 году он должен стать местом для разработок в сфере нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, генетики и биомедицины. На доске пожеланий для округа после выступления Кухарук написал, что считает важным "реализовать все стратегические проекты на благо Югры и УФО".

https://ria.ru/20231128/komarova-1911971390.html

https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, ямал, томская область, руслан кухарук, газпром, ханты-мансийский автономный округ