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В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива

В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива - РИА Новости, 05.06.2024

В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива

Взрыв прогремел в Таллине, загорелся контейнер для авиационного топлива, пострадал один человек, сообщает эстонское издание Postimees. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:36

2024-06-05T14:36

2024-06-05T17:26

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Таллине, загорелся контейнер для авиационного топлива, пострадал один человек, сообщает эстонское издание Postimees. "Поступило сообщение о сильном взрыве... в столичном районе Пыхья-Таллин... Горит контейнер, в котором хранится авиационное топливо", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате взрыва пострадал работник порта, его госпитализировали. Жителям близлежащих домов было отправлено СМС-оповещение с просьбой закрыть окна и оставаться дома.Позднее издание сообщило, что пожар потушили, спасателям удалось предотвратить полное разрушение резервуара. Отмечается, что в нем хранилось большое количество топлива.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таллин, в мире, эстония