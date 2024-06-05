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В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива - РИА Новости, 05.06.2024
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14:36 05.06.2024 (обновлено: 17:26 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pozhar-1950686972.html
В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива
В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива - РИА Новости, 05.06.2024
В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива
Взрыв прогремел в Таллине, загорелся контейнер для авиационного топлива, пострадал один человек, сообщает эстонское издание Postimees. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:36
2024-06-05T17:26
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Таллине, загорелся контейнер для авиационного топлива, пострадал один человек, сообщает эстонское издание Postimees. "Поступило сообщение о сильном взрыве... в столичном районе Пыхья-Таллин... Горит контейнер, в котором хранится авиационное топливо", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате взрыва пострадал работник порта, его госпитализировали. Жителям близлежащих домов было отправлено СМС-оповещение с просьбой закрыть окна и оставаться дома.Позднее издание сообщило, что пожар потушили, спасателям удалось предотвратить полное разрушение резервуара. Отмечается, что в нем хранилось большое количество топлива.
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таллин, в мире, эстония
Таллин, В мире, Эстония
В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива

Postimees: в Таллине загорелся контейнер для авиатоплива, пострадал один человек

CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Порт Таллина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Таллине, загорелся контейнер для авиационного топлива, пострадал один человек, сообщает эстонское издание Postimees.
"Поступило сообщение о сильном взрыве... в столичном районе Пыхья-Таллин... Горит контейнер, в котором хранится авиационное топливо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва пострадал работник порта, его госпитализировали. Жителям близлежащих домов было отправлено СМС-оповещение с просьбой закрыть окна и оставаться дома.
Позднее издание сообщило, что пожар потушили, спасателям удалось предотвратить полное разрушение резервуара. Отмечается, что в нем хранилось большое количество топлива.
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