https://ria.ru/20240605/pozhar-1950686972.html
В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива
В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива - РИА Новости, 05.06.2024
В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива
Взрыв прогремел в Таллине, загорелся контейнер для авиационного топлива, пострадал один человек, сообщает эстонское издание Postimees. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:36
2024-06-05T14:36
2024-06-05T17:26
таллин
в мире
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/14/1531961439_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_69f8270c02f2dadb8ac1a38a147d3c73.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Таллине, загорелся контейнер для авиационного топлива, пострадал один человек, сообщает эстонское издание Postimees. "Поступило сообщение о сильном взрыве... в столичном районе Пыхья-Таллин... Горит контейнер, в котором хранится авиационное топливо", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате взрыва пострадал работник порта, его госпитализировали. Жителям близлежащих домов было отправлено СМС-оповещение с просьбой закрыть окна и оставаться дома.Позднее издание сообщило, что пожар потушили, спасателям удалось предотвратить полное разрушение резервуара. Отмечается, что в нем хранилось большое количество топлива.
https://ria.ru/20240503/berlin-1943688180.html
таллин
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/14/1531961439_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_339ecef7e12da3a86eeaa90b1341cd6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таллин, в мире, эстония
В Таллине загорелся контейнер для авиатоплива
Postimees: в Таллине загорелся контейнер для авиатоплива, пострадал один человек
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Таллине, загорелся контейнер для авиационного топлива, пострадал один человек, сообщает эстонское издание Postimees.
"Поступило сообщение о сильном взрыве... в столичном районе Пыхья-Таллин... Горит контейнер, в котором хранится авиационное топливо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва пострадал работник порта, его госпитализировали. Жителям близлежащих домов было отправлено СМС-оповещение с просьбой закрыть окна и оставаться дома.
Позднее издание сообщило, что пожар потушили, спасателям удалось предотвратить полное разрушение резервуара. Отмечается, что в нем хранилось большое количество топлива.