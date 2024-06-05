https://ria.ru/20240605/pozhar-1950610808.html

На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр

На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр - РИА Новости, 05.06.2024

На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр

Пожар возник в торговом центре на юго-востоке Москвы, на место происшествия выехали дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:35

2024-06-05T11:35

2024-06-05T11:40

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар возник в торговом центре на юго-востоке Москвы, на место происшествия выехали дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Поступило сообщение о возгорании в торговом центре по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже выехали дежурные подразделения спасателей."Проводится эвакуация посетителей и персонала", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240602/pozhar-1950016342.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия