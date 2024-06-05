https://ria.ru/20240605/pozhar-1950610808.html
На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр
На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр - РИА Новости, 05.06.2024
На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр
Пожар возник в торговом центре на юго-востоке Москвы, на место происшествия выехали дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:35
2024-06-05T11:35
2024-06-05T11:40
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар возник в торговом центре на юго-востоке Москвы, на место происшествия выехали дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Поступило сообщение о возгорании в торговом центре по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже выехали дежурные подразделения спасателей."Проводится эвакуация посетителей и персонала", - добавил собеседник агентства.
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москва, происшествия
На юго-востоке Москвы загорелся торговый центр
На юго-востоке Москвы по адресу ул. Перерва, д. 43к1 загорелся торговый центр
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар возник в торговом центре на юго-востоке Москвы, на место происшествия выехали дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о возгорании в торговом центре по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже выехали дежурные подразделения спасателей.
"Проводится эвакуация посетителей и персонала", - добавил собеседник агентства.