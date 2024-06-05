https://ria.ru/20240605/pozhar-1950583598.html

В Омске загорелась крыша ресторана

В Омске загорелась крыша ресторана - РИА Новости, 05.06.2024

В Омске загорелась крыша ресторана

Крыша ресторана горит в Омске на площади 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:20

2024-06-05T10:20

2024-06-05T10:28

происшествия

омск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Крыша ресторана горит в Омске на площади 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Омске горит крыша ресторана. Огонь охватил 100 квадратных метров здания. На месте уже работают 32 специалиста и семь единиц техники МЧС России. Предварительно, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231111/pozhar-1908834283.html

омск

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происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)