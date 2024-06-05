https://ria.ru/20240605/potentsial-1950675777.html

Глава Приангарья представил Лукашенко экономический потенциал региона

Глава Приангарья представил Лукашенко экономический потенциал региона - РИА Новости, 05.06.2024

Глава Приангарья представил Лукашенко экономический потенциал региона

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко во время рабочей встречи в правительстве экономический... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:30

2024-06-05T14:30

2024-06-05T14:30

иркутская область

иркутская область

иркутск

россия

игорь кобзев

александр лукашенко

восточно-сибирская железная дорога

снг

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ИРКУТСК, 5 июн — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко во время рабочей встречи в правительстве экономический потенциал Приангарья, сообщает пресс-служба регионального правительства. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Иркутскую область. В среду его встречали в областном правительстве. С программой выступили фольклорный ансамбль "Оберег" и Иркутское товарищество белорусской культуры имени Яна Черского. Среди встречающих были ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Константин Познянский, почетный гражданин Иркутска, начальник Восточно-Сибирской железной дороги в 1988-2000 годах Геннадий Комаров, мама Героя России Эдуарда Дьяконова Ольга Дьяконова. После этого состоялась рабочая встреча с главой региона Игорем Кобзевым. "Губернатор представил президенту Белоруссии презентацию Иркутской области. Иркутская область – это экспортно-ориентированный регион. Приангарье находится в первой десятке регионов России по объему экспорта, который за последние три года вырос на 50%. Продукция экспортируется в 64 страны мира. В том числе в Республику Беларусь, которая является ведущим торгово-экономическим партнером Иркутской области и занимает вторую позицию в структуре внешнеторгового оборота региона среди стран СНГ после Казахстана", - говорится в сообщении. Товарная структура экспорта Иркутской области в Республику Беларусь представлена следующими товарными группами: алюминий и изделия из него (90%), машины и оборудование (3,3%), древесина и изделия из нее (2%). Поставки из Белоруссии в Иркутскую область представлены машиностроительной продукцией (59,8%), продукцией химической промышленности (18,3%), металлами и изделиями из них (10,1%). Также с 2019 по 2023 годы общий объем товарооборота в сфере агропромышленного комплекса увеличился в 2,7 раза. Губернатор подчеркнул, что взаимоотношения между регионом и Республикой Беларусь успешно развиваются в разных сферах, в том числе в образовании, культуре, туризме, молодежной политике. Основой успешных взаимоотношений между Иркутской областью и Республикой Беларусь стали заключенные в 2016-2017 годах соглашения о сотрудничестве, в рамках которых разработан план мероприятий и создана рабочая группа. Два города Приангарья – Иркутск и Братск – установили побратимские отношения с Витебском и Брестом.

https://ria.ru/20231024/soglasheniya-1904921429.html

https://ria.ru/20231208/tablichka-1914624897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, иркутск, россия, игорь кобзев, александр лукашенко, восточно-сибирская железная дорога, снг