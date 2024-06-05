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На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель

На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель - РИА Новости, 05.06.2024

На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель

Международную выставку-форум "Россия" 5 июня посетил 15-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:58

2024-06-05T15:58

2024-06-05T17:11

выставка-форум "россия"

ялта

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выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" 5 июня посетил 15-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки. "Международную выставку-форум "Россия" посетил 15-миллионный гость. Им стала Наталия Корнеева из Ялты, которая приехала на выставку с мужем Антоном и с детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой", - говорится в сообщении. Отмечается, что семью поздравили на стенде Северной Осетии-Алании. "(Корнеевой и ее семье -ред.) вручили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия – Алания, где в этом году отмечаются сразу три знаменательные даты: 100-летие образования Республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу", - добавили в пресс-службе.Семью поздравила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова."Сегодня у нас первый летний юбилейный гость получит подарок от Выставки "Россия". Я хочу поблагодарить Республику Северную Осетию — Аланию, подарившую нашим гостям поездку в эту невероятно красивую Республику на шесть дней!" — сказала генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.

https://ria.ru/20240524/pomosch-1948240708.html

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