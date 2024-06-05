Рейтинг@Mail.ru
На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:58 05.06.2024 (обновлено: 17:11 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/posetitel-1950716203.html
На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель
На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель - РИА Новости, 05.06.2024
На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель
Международную выставку-форум "Россия" 5 июня посетил 15-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:58
2024-06-05T17:11
выставка-форум "россия"
ялта
россия
москва
вднх
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950669785_0:272:3158:2048_1920x0_80_0_0_9663cb0f02d2c82afb0856dd1b2b985c.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" 5 июня посетил 15-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки. "Международную выставку-форум "Россия" посетил 15-миллионный гость. Им стала Наталия Корнеева из Ялты, которая приехала на выставку с мужем Антоном и с детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой", - говорится в сообщении. Отмечается, что семью поздравили на стенде Северной Осетии-Алании. "(Корнеевой и ее семье -ред.) вручили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия – Алания, где в этом году отмечаются сразу три знаменательные даты: 100-летие образования Республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу", - добавили в пресс-службе.Семью поздравила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова."Сегодня у нас первый летний юбилейный гость получит подарок от Выставки "Россия". Я хочу поблагодарить Республику Северную Осетию — Аланию, подарившую нашим гостям поездку в эту невероятно красивую Республику на шесть дней!" — сказала генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
https://ria.ru/20240524/pomosch-1948240708.html
ялта
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950669785_249:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_458acbc9ada77c50706be121cba2d087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ялта, россия, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Ялта, Россия, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель

На выставку-форум "Россия" на ВДНХ 5 июня пришел 15-миллионный посетитель

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча и награждение 15-миллионного посетителя на выставке "Россия"
Встреча и награждение 15-миллионного посетителя на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Встреча и награждение 15-миллионного посетителя на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" 5 июня посетил 15-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки.
«
"Международную выставку-форум "Россия" посетил 15-миллионный гость. Им стала Наталия Корнеева из Ялты, которая приехала на выставку с мужем Антоном и с детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семью поздравили на стенде Северной Осетии-Алании.
"(Корнеевой и ее семье -ред.) вручили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия – Алания, где в этом году отмечаются сразу три знаменательные даты: 100-летие образования Республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу", - добавили в пресс-службе.
Семью поздравила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
"Сегодня у нас первый летний юбилейный гость получит подарок от Выставки "Россия". Я хочу поблагодарить Республику Северную Осетию — Аланию, подарившую нашим гостям поездку в эту невероятно красивую Республику на шесть дней!" — сказала генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
Помощь бойцам СВО обсудили на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Помощь бойцам СВО обсудили на выставке "Россия"
24 мая, 20:33
 
Выставка-форум "Россия"ЯлтаРоссияМоскваВДНХВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала