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На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель
На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель - РИА Новости, 05.06.2024
На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель
Международную выставку-форум "Россия" 5 июня посетил 15-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:58
2024-06-05T15:58
2024-06-05T17:11
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" 5 июня посетил 15-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки. "Международную выставку-форум "Россия" посетил 15-миллионный гость. Им стала Наталия Корнеева из Ялты, которая приехала на выставку с мужем Антоном и с детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой", - говорится в сообщении. Отмечается, что семью поздравили на стенде Северной Осетии-Алании. "(Корнеевой и ее семье -ред.) вручили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия – Алания, где в этом году отмечаются сразу три знаменательные даты: 100-летие образования Республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу", - добавили в пресс-службе.Семью поздравила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова."Сегодня у нас первый летний юбилейный гость получит подарок от Выставки "Россия". Я хочу поблагодарить Республику Северную Осетию — Аланию, подарившую нашим гостям поездку в эту невероятно красивую Республику на шесть дней!" — сказала генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
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ялта, россия, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Ялта, Россия, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
На выставку "Россия" пришел 15-миллионный посетитель
На выставку-форум "Россия" на ВДНХ 5 июня пришел 15-миллионный посетитель
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" 5 июня посетил 15-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки.
«
"Международную выставку-форум "Россия" посетил 15-миллионный гость. Им стала Наталия Корнеева из Ялты, которая приехала на выставку с мужем Антоном и с детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семью поздравили на стенде Северной Осетии-Алании.
"(Корнеевой и ее семье -ред.) вручили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия – Алания, где в этом году отмечаются сразу три знаменательные даты: 100-летие образования Республики, 250-летие присоединения Осетии к России и 240 лет городу Владикавказу", - добавили в пресс-службе.
Семью поздравила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
"Сегодня у нас первый летний юбилейный гость получит подарок от Выставки "Россия". Я хочу поблагодарить Республику Северную Осетию — Аланию, подарившую нашим гостям поездку в эту невероятно красивую Республику на шесть дней!" — сказала генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.