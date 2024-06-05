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Суд в пятницу рассмотрит жалобу на отказ генералу Попову в домашнем аресте - РИА Новости, 05.06.2024
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13:38 05.06.2024 (обновлено: 13:45 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/popov-1950664416.html
Суд в пятницу рассмотрит жалобу на отказ генералу Попову в домашнем аресте
Суд в пятницу рассмотрит жалобу на отказ генералу Попову в домашнем аресте - РИА Новости, 05.06.2024
Суд в пятницу рассмотрит жалобу на отказ генералу Попову в домашнем аресте
Второй западный окружной военный суд 7 июня рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ суда перевести его под... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:38
2024-06-05T13:45
иван попов (генерал)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 7 июня рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ суда перевести его под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная жалоба Попова на постановление 235-го гарнизонного военного суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя перевести его под домашний арест назначена к рассмотрению на 7 июня в 11.00", - сказала собеседница агентства.В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html
РИА Новости
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иван попов (генерал)
Иван Попов (генерал)
Суд в пятницу рассмотрит жалобу на отказ генералу Попову в домашнем аресте

Военный суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ генералу Попову в домашнем аресте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 7 июня рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ суда перевести его под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная жалоба Попова на постановление 235-го гарнизонного военного суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя перевести его под домашний арест назначена к рассмотрению на 7 июня в 11.00", - сказала собеседница агентства.
В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.
Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов
СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал
25 мая, 03:54
 
Иван Попов (генерал)
 
 
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