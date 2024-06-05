https://ria.ru/20240605/popov-1950664416.html

Суд в пятницу рассмотрит жалобу на отказ генералу Попову в домашнем аресте

Суд в пятницу рассмотрит жалобу на отказ генералу Попову в домашнем аресте - РИА Новости, 05.06.2024

Суд в пятницу рассмотрит жалобу на отказ генералу Попову в домашнем аресте

Второй западный окружной военный суд 7 июня рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ суда перевести его под... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:38

2024-06-05T13:38

2024-06-05T13:45

иван попов (генерал)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 7 июня рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова на отказ суда перевести его под домашний арест, сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная жалоба Попова на постановление 235-го гарнизонного военного суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя перевести его под домашний арест назначена к рассмотрению на 7 июня в 11.00", - сказала собеседница агентства.В мае 235 гарнизонный военный суд отказался переводить Попова из СИЗО под домашний арест. После заседания адвокат генерала сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иван попов (генерал)