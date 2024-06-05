В Польше президент и глава МИД поспорили из-за кандидатуры посла в США
Дуда и Сикорский поспорили из-за возможного назначения экс-главы Минобороны
© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Президент и министр иностранных дел Польши Анджей Дуда и Радослав Сикорский поспорили по поводу кандидатуры посла республики в США.
Ранее Сикорский заявил, что намерен назначить послом в США Богдана Клиха, который в свое время занимал должность министра национальной обороны Польши. Однако в соответствии с законом о дипломатической службе посол назначается и увольняется президентом Польши по предложению министра иностранных дел и с согласия премьер-министра.
В эфире телеканала Respublika Дуда заявил, что его претензии к Клиху состоят в том, что он возглавлял минобороны страны в момент авиакатастрофы под Смоленском в апреле 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.
"Парня, который тогда был министром национальной обороны и отвечал за польскую армию, они хотят отправить в Соединенные Штаты. Я никогда не соглашусь на это, пока я еще президент в течение этих четырнадцати месяцев, я никогда не подпишу это назначение посла", - сказал Дуда.
В свою очередь Сикорский напомнил Дуде, что правительство "Права и справедливости" (PiS), активистом которой был погибший Качиньский и является сам Дуда, не имело претензий к Клиху из-за смоленской авиакатастрофы.
В соцсети X глава МИД пообещал, что Клих отправится не в Вашингтон, а под арест, если PiS предоставят какие-либо доказательства его причастности к гибели президента Качиньского.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.
Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Тогдашнее правительство Польши не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.