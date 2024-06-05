https://ria.ru/20240605/politsiya-1950571540.html

В Забайкалье арестовали мужчину, зарубившего полицейского

В Забайкалье арестовали мужчину, зарубившего полицейского - РИА Новости, 05.06.2024

В Забайкалье арестовали мужчину, зарубившего полицейского

Читинский районный суд до 3 августа отправил под арест 37-летнего жителя Хилокского района, который обвиняется в убийстве полицейского в селе Смоленка, сообщили РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:45

2024-06-05T09:45

2024-06-05T09:45

происшествия

забайкальский край

хилокский район

хилок

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 5 июн - РИА Новости. Читинский районный суд до 3 августа отправил под арест 37-летнего жителя Хилокского района, который обвиняется в убийстве полицейского в селе Смоленка, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю. Ведомство накануне сообщало, что тело участкового уполномоченного полиции было найдено с рубленными ранами, задержан житель города Хилок 1986 года рождения. "Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю предъявили обвинение 37-летнему жителю Хилокского района Павлу Кондакову в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа… Сегодня Читинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ночь на 3 июня участковый приехал по вызову о семейном скандале в селе Смоленка Читинского района. Обвиняемый в состоянии опьянения в доме сожительницы нанес несколько ударов топором по голове сотрудника полиции. От полученных травм полицейский скончался на месте. "После совершенного преступления обвиняемый погрузил тело сотрудника полиции в автомашину потерпевшего, за руль которой под угрозой убийства усадил свою сожительницу, и вместе с нею уехал в город Хилок Забайкальского края, где был задержан", - уточнили в пресс-службе. Во время допроса обвиняемый полностью признал вину и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах преступления.

https://ria.ru/20240531/kriminal-1949668877.html

забайкальский край

хилокский район

хилок

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происшествия, забайкальский край, хилокский район, хилок, следственный комитет россии (ск рф)