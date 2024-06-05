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Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным о погоде - РИА Новости, 05.06.2024
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14:18 05.06.2024 (обновлено: 14:52 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pogoda-1950680810.html
Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным о погоде
Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным о погоде - РИА Новости, 05.06.2024
Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным о погоде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным "вечный спор" по поводу погоды. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:18
2024-06-05T14:52
белоруссия
иркутск
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным "вечный спор" по поводу погоды. Лукашенко в среду находится с визитом в Иркутске. Глава белорусского государства кратко пообщался с местными жителями, которые вышли его встретить и сфотографироваться. "У нас вечный спор с президентом России, он любит нормальную погоду, теплую, а я вообще не могу", - сказал Лукашенко. Видео общения с жителями Иркутска разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Жители пригласили белорусского лидера приехать к ним на рыбалку. "Ну, на рыбалку, да", - сказал Лукашенко и пригласил всех приехать в Белоруссию. "Хотя должен вам сказать, вряд ли вам будет дополнительный интерес, только в плане Беларусь, потому что природа и ваша, и у нас – один в один. Игорь Иванович (Кобзев, губернатор Иркутской области – ред.) вчера попросил вот эту природу, я созвонился, с Путиным созвонился, заказал", - пошутил он.
https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918038328.html
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белоруссия, иркутск, россия, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Иркутск, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным о погоде

Президент Лукашенко заявил, что у него с Путиным вечный спор по поводу погоды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным "вечный спор" по поводу погоды.
Лукашенко в среду находится с визитом в Иркутске. Глава белорусского государства кратко пообщался с местными жителями, которые вышли его встретить и сфотографироваться.
«
"У нас вечный спор с президентом России, он любит нормальную погоду, теплую, а я вообще не могу", - сказал Лукашенко. Видео общения с жителями Иркутска разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Жители пригласили белорусского лидера приехать к ним на рыбалку. "Ну, на рыбалку, да", - сказал Лукашенко и пригласил всех приехать в Белоруссию. "Хотя должен вам сказать, вряд ли вам будет дополнительный интерес, только в плане Беларусь, потому что природа и ваша, и у нас – один в один. Игорь Иванович (Кобзев, губернатор Иркутской области – ред.) вчера попросил вот эту природу, я созвонился, с Путиным созвонился, заказал", - пошутил он.
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БелоруссияИркутскРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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