https://ria.ru/20240605/pogoda-1950680810.html

Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным о погоде

Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным о погоде - РИА Новости, 05.06.2024

Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным о погоде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным "вечный спор" по поводу погоды. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:18

2024-06-05T14:18

2024-06-05T14:52

белоруссия

иркутск

россия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным "вечный спор" по поводу погоды. Лукашенко в среду находится с визитом в Иркутске. Глава белорусского государства кратко пообщался с местными жителями, которые вышли его встретить и сфотографироваться. "У нас вечный спор с президентом России, он любит нормальную погоду, теплую, а я вообще не могу", - сказал Лукашенко. Видео общения с жителями Иркутска разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Жители пригласили белорусского лидера приехать к ним на рыбалку. "Ну, на рыбалку, да", - сказал Лукашенко и пригласил всех приехать в Белоруссию. "Хотя должен вам сказать, вряд ли вам будет дополнительный интерес, только в плане Беларусь, потому что природа и ваша, и у нас – один в один. Игорь Иванович (Кобзев, губернатор Иркутской области – ред.) вчера попросил вот эту природу, я созвонился, с Путиным созвонился, заказал", - пошутил он.

https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918038328.html

белоруссия

иркутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, иркутск, россия, александр лукашенко, владимир путин