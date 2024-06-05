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В Москве в среду ожидается сильный ветер и гроза с градом
В Москве в среду ожидается сильный ветер и гроза с градом - РИА Новости, 05.06.2024
В Москве в среду ожидается сильный ветер и гроза с градом
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за сильного ветра и грозы в среду. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:25
2024-06-05T13:25
2024-06-05T13:25
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за сильного ветра и грозы в среду. "По прогнозам синоптиков, после 14.00 в столице местами ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, в отдельных районах города - град", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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