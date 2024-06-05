https://ria.ru/20240605/pogoda-1950659067.html

В Москве в среду ожидается сильный ветер и гроза с градом

В Москве в среду ожидается сильный ветер и гроза с градом - РИА Новости, 05.06.2024

В Москве в среду ожидается сильный ветер и гроза с градом

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за сильного ветра и грозы в среду. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:25

2024-06-05T13:25

2024-06-05T13:25

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за сильного ветра и грозы в среду. "По прогнозам синоптиков, после 14.00 в столице местами ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, в отдельных районах города - град", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20231004/moskva-1900332744.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, экология в россии, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, общество