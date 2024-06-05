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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 05.06.2024
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12:07 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pogoda-1950620579.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 05.06.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
В Москве на выходных ожидается до плюс 26 градусов, переменная облачность, практически без осадков, рассказала РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:07
2024-06-05T12:07
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве на выходных ожидается до плюс 26 градусов, переменная облачность, практически без осадков, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные фон атмосферного давления подрастет... Период такой грозовой дождевой деятельности останется за пятницей, последний день. В выходные дни погода уже с переменой облачностью, практически без осадков. Ночи останутся еще довольно теплыми, минимальная температура в Москве где-то плюс 13 - плюс 15 градусов, дневная температура и в субботу, и в воскресенье плюс 23 - плюс 26 градусов. То есть температура воздуха будет выше климатической нормы", - рассказала Позднякова. Она отметила, что ветер будет дуть умеренный, погода вполне комфортная для отдыха на природе, около водоемов. "Вода за эти теплые дни прогрелась, и температура воды даже в таких водоемах, как водохранилища, в больших водоемах, повысилась до плюс 18 - плюс 19 градусов", - добавила Позднякова. Она уточнила, что на следующей неделе вновь вернется грозовая деятельность и дожди, которые будут напрягать жителей столичного региона в первую половину недели.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных

В Москве на выходных ожидается до 26 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрогулочные речные трамваи в Москве-реке
Прогулочные речные трамваи в Москве-реке - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прогулочные речные трамваи в Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Москве на выходных ожидается до плюс 26 градусов, переменная облачность, практически без осадков, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные фон атмосферного давления подрастет... Период такой грозовой дождевой деятельности останется за пятницей, последний день. В выходные дни погода уже с переменой облачностью, практически без осадков. Ночи останутся еще довольно теплыми, минимальная температура в Москве где-то плюс 13 - плюс 15 градусов, дневная температура и в субботу, и в воскресенье плюс 23 - плюс 26 градусов. То есть температура воздуха будет выше климатической нормы", - рассказала Позднякова.
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Она отметила, что ветер будет дуть умеренный, погода вполне комфортная для отдыха на природе, около водоемов.
"Вода за эти теплые дни прогрелась, и температура воды даже в таких водоемах, как водохранилища, в больших водоемах, повысилась до плюс 18 - плюс 19 градусов", - добавила Позднякова.
Она уточнила, что на следующей неделе вновь вернется грозовая деятельность и дожди, которые будут напрягать жителей столичного региона в первую половину недели.
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