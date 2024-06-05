https://ria.ru/20240605/pogoda-1950556275.html

В Москву в среду вернется жара

В Москву в среду вернется жара - РИА Новости, 05.06.2024

В Москву в среду вернется жара

Жара с температурой до 29 градусов, переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:02

2024-06-05T08:02

2024-06-05T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жара с температурой до 29 градусов, переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на юге области во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 27 - плюс 29, в Подмосковье плюс 25 - плюс 30 градусов тепла", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, показания барометров по-прежнему немного ниже нормы, они составят 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии