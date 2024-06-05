https://ria.ru/20240605/pogoda-1950556275.html
В Москву в среду вернется жара
В Москву в среду вернется жара - РИА Новости, 05.06.2024
В Москву в среду вернется жара
Жара с температурой до 29 градусов, переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:02
2024-06-05T08:02
2024-06-05T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жара с температурой до 29 градусов, переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на юге области во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 27 - плюс 29, в Подмосковье плюс 25 - плюс 30 градусов тепла", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, показания барометров по-прежнему немного ниже нормы, они составят 743 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
В Москву в среду вернется жара
В Москве в среду ожидается жара с температурой до 29 градусов