Рейтинг@Mail.ru
В Москву в среду вернется жара - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pogoda-1950556275.html
В Москву в среду вернется жара
В Москву в среду вернется жара - РИА Новости, 05.06.2024
В Москву в среду вернется жара
Жара с температурой до 29 градусов, переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:02
2024-06-05T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888023237_0:231:2994:1916_1920x0_80_0_0_775349808a33173492379d04a97876ef.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жара с температурой до 29 градусов, переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на юге области во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 27 - плюс 29, в Подмосковье плюс 25 - плюс 30 градусов тепла", - рассказал Леус. Он добавил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, показания барометров по-прежнему немного ниже нормы, они составят 743 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888023237_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_d9009a59231df4c6469af4f149a21b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
В Москву в среду вернется жара

В Москве в среду ожидается жара с температурой до 29 градусов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДевочка возле фонтана на Манежной площади в Москве
Девочка возле фонтана на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Девочка возле фонтана на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жара с температурой до 29 градусов, переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на юге области во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 27 - плюс 29, в Подмосковье плюс 25 - плюс 30 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он добавил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, показания барометров по-прежнему немного ниже нормы, они составят 743 миллиметра ртутного столба.
Красногвардейские пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Синоптик рассказал, когда бабье лето в Москве выйдет на пик
24 сентября 2023, 15:14
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала