https://ria.ru/20240605/podtoplenie-1950799896.html

На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть

На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть - РИА Новости, 05.06.2024

На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть

Проезжую часть подтопило в районе 25-го километра Северо-Восточной хорды в Москве, перекрыто четыре полосы, по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов нет движения, РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:41

2024-06-05T20:41

2024-06-05T20:41

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проезжую часть подтопило в районе 25-го километра Северо-Восточной хорды в Москве, перекрыто четыре полосы, по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов нет движения, сообщает Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале. Пресс-служба столичного главка МЧС России предупредили о ливне, грозе, ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде в Москве во второй половине дня среды. "Прямо сейчас на Северо-Восточной хорде, в районе 25-го километра, подтопления проезжей части. Перекрыто движение транспорта по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов, на основном проезде перекрыто четыре полосы, движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240605/osadki-1950794543.html

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)