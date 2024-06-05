https://ria.ru/20240605/podtoplenie-1950799896.html
На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть
На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть - РИА Новости, 05.06.2024
На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть
Проезжую часть подтопило в районе 25-го километра Северо-Восточной хорды в Москве, перекрыто четыре полосы, по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов нет движения, РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:41
2024-06-05T20:41
2024-06-05T20:41
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49765/25/497652506_0:267:3000:1955_1920x0_80_0_0_1d62900aa864a8e66e1d42535340d860.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проезжую часть подтопило в районе 25-го километра Северо-Восточной хорды в Москве, перекрыто четыре полосы, по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов нет движения, сообщает Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале. Пресс-служба столичного главка МЧС России предупредили о ливне, грозе, ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде в Москве во второй половине дня среды. "Прямо сейчас на Северо-Восточной хорде, в районе 25-го километра, подтопления проезжей части. Перекрыто движение транспорта по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов, на основном проезде перекрыто четыре полосы, движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240605/osadki-1950794543.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49765/25/497652506_222:0:2889:2000_1920x0_80_0_0_dc034a2cb74ce6474bfb76e47b2dde81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть
На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть, перекрыто 4 полосы