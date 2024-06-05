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На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть - РИА Новости, 05.06.2024
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20:41 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/podtoplenie-1950799896.html
На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть
На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть - РИА Новости, 05.06.2024
На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть
Проезжую часть подтопило в районе 25-го километра Северо-Восточной хорды в Москве, перекрыто четыре полосы, по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов нет движения, РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:41
2024-06-05T20:41
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проезжую часть подтопило в районе 25-го километра Северо-Восточной хорды в Москве, перекрыто четыре полосы, по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов нет движения, сообщает Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале. Пресс-служба столичного главка МЧС России предупредили о ливне, грозе, ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде в Москве во второй половине дня среды. "Прямо сейчас на Северо-Восточной хорде, в районе 25-го километра, подтопления проезжей части. Перекрыто движение транспорта по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов, на основном проезде перекрыто четыре полосы, движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть

На Северо-Восточной хорде в Москве подтопило проезжую часть, перекрыто 4 полосы

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСильный ливень в Москве
Сильный ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сильный ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проезжую часть подтопило в районе 25-го километра Северо-Восточной хорды в Москве, перекрыто четыре полосы, по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов нет движения, сообщает Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале.
Пресс-служба столичного главка МЧС России предупредили о ливне, грозе, ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде в Москве во второй половине дня среды.
"Прямо сейчас на Северо-Восточной хорде, в районе 25-го километра, подтопления проезжей части. Перекрыто движение транспорта по дублеру в сторону шоссе Энтузиастов, на основном проезде перекрыто четыре полосы, движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении.
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