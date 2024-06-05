https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950809013.html

Меры поддержки экспортеров для выхода на рынок Китая обсудили на ПМЭФ

Меры поддержки экспортеров для выхода на рынок Китая обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Меры поддержки экспортеров для выхода на рынок Китая обсудили на ПМЭФ

Российским предприятиям МСП сложно в одиночку осваивать внешние рынки, особенно такие крупные и конкурентные, как китайский, Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:05

2024-06-05T21:05

2024-06-05T21:05

пмэф-2024

экономика

технологии

китай

ляонин

россия

российский экспортный центр (рэц)

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950792977_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_194d12f213e0442a27dac8a22f65972a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Российским предприятиям МСП сложно в одиночку осваивать внешние рынки, особенно такие крупные и конкурентные, как китайский, Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) предлагает таким компаниям широкий инструментарий мер поддержки для повышения узнаваемости российских брендов за рубежом, подробно о них на ПМЭФ-2024 рассказал директор развития зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."Российские товары стали пользоваться все большей популярностью на китайском рынке. Убежден, что немалую роль в этом сыграли яркие Фестивали-ярмарки "Сделано в России" в провинциях Китая. Это принципиально новый формат мероприятий, который позволяет объединить в сознании иностранного потребителя восприятие российской продукции с образом России", - рассказал Прохоренко на сессии "Взаимодействие МСП России и Китая".Он добавил, что фестиваль предусматривает продвижение качественных российских товаров под брендом "Сделано в России"."Особенность мероприятия — в сочетании b2c и b2b-продвижения. С одной стороны, мы даем возможность конечным потребителям познакомиться с нашей продукцией здесь и сейчас. С другой стороны, мы организуем деловую миссию и целенаправленно ищем заинтересованных партнеров, чтобы наши компании общались уже с "теплыми" контактами. Кроме того, стимулируем спрос за счет организации стримингов с местными блогерами и привлечением узнаваемых российских лидеров общественного мнения в качестве амбассадоров", - уточнил Прохоренко.Он проинформировал о наиболее популярных услугах и мерах поддержки, которые реализует РЭЦ. Среди них – поиск иностранного покупателя, а также сопровождение переговорного процесса. Такая поддержка поможет найти надежных партнеров на большом китайском рынке.Кроме того, небольшие компании могут размещать свою продукцию в национальных магазинах, которые РЭЦ открывает за рубежом под брендом "Сделано в России". Это реализации франшизы "Сделано в России" китайскими партнерами в собственных розничных точках продаж.Первым таким примером стало открытие специализированной зоны "Сделано в России" в городе Далянь провинции Ляонин. До конца текущего года РЭЦ планирует открыть еще две точки продажи российских товаров в Шэньяне китайской провинции Ляонин.РЭЦ активно масштабирует и маркетинговые акции программы "Сделано в России" для стимулирования роста продаж российской продукции в розничных точках продаж участников франшизы и таким образом поддерживает, и активно приглашает новых заинтересованных представителей китайского бизнеса присоединиться к реализации программы на территории провинций Китая."Мы создаем новый образ российских товаров через коллаборацию ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий. Группа Российского экспортного центра ведет активную работу по продвижению российского экспорта в Китай, наша цель – обеспечить и рост объемов, и массовое присутствие российских компаний на китайском рынке и настроена на поддержку любого экспортного российско-китайского проекта на каждом этапе его реализации", - резюмировал Прохоренко.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/rets-1950753239.html

https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950757567.html

китай

ляонин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, китай, ляонин, россия, российский экспортный центр (рэц), пмэф, вэб.рф (вэб), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)