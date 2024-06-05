https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950809013.html
Меры поддержки экспортеров для выхода на рынок Китая обсудили на ПМЭФ
Меры поддержки экспортеров для выхода на рынок Китая обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Меры поддержки экспортеров для выхода на рынок Китая обсудили на ПМЭФ
Российским предприятиям МСП сложно в одиночку осваивать внешние рынки, особенно такие крупные и конкурентные, как китайский, Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:05
2024-06-05T21:05
2024-06-05T21:05
пмэф-2024
экономика
технологии
китай
ляонин
россия
российский экспортный центр (рэц)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Российским предприятиям МСП сложно в одиночку осваивать внешние рынки, особенно такие крупные и конкурентные, как китайский, Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) предлагает таким компаниям широкий инструментарий мер поддержки для повышения узнаваемости российских брендов за рубежом, подробно о них на ПМЭФ-2024 рассказал директор развития зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."Российские товары стали пользоваться все большей популярностью на китайском рынке. Убежден, что немалую роль в этом сыграли яркие Фестивали-ярмарки "Сделано в России" в провинциях Китая. Это принципиально новый формат мероприятий, который позволяет объединить в сознании иностранного потребителя восприятие российской продукции с образом России", - рассказал Прохоренко на сессии "Взаимодействие МСП России и Китая".Он добавил, что фестиваль предусматривает продвижение качественных российских товаров под брендом "Сделано в России"."Особенность мероприятия — в сочетании b2c и b2b-продвижения. С одной стороны, мы даем возможность конечным потребителям познакомиться с нашей продукцией здесь и сейчас. С другой стороны, мы организуем деловую миссию и целенаправленно ищем заинтересованных партнеров, чтобы наши компании общались уже с "теплыми" контактами. Кроме того, стимулируем спрос за счет организации стримингов с местными блогерами и привлечением узнаваемых российских лидеров общественного мнения в качестве амбассадоров", - уточнил Прохоренко.Он проинформировал о наиболее популярных услугах и мерах поддержки, которые реализует РЭЦ. Среди них – поиск иностранного покупателя, а также сопровождение переговорного процесса. Такая поддержка поможет найти надежных партнеров на большом китайском рынке.Кроме того, небольшие компании могут размещать свою продукцию в национальных магазинах, которые РЭЦ открывает за рубежом под брендом "Сделано в России". Это реализации франшизы "Сделано в России" китайскими партнерами в собственных розничных точках продаж.Первым таким примером стало открытие специализированной зоны "Сделано в России" в городе Далянь провинции Ляонин. До конца текущего года РЭЦ планирует открыть еще две точки продажи российских товаров в Шэньяне китайской провинции Ляонин.РЭЦ активно масштабирует и маркетинговые акции программы "Сделано в России" для стимулирования роста продаж российской продукции в розничных точках продаж участников франшизы и таким образом поддерживает, и активно приглашает новых заинтересованных представителей китайского бизнеса присоединиться к реализации программы на территории провинций Китая."Мы создаем новый образ российских товаров через коллаборацию ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий. Группа Российского экспортного центра ведет активную работу по продвижению российского экспорта в Китай, наша цель – обеспечить и рост объемов, и массовое присутствие российских компаний на китайском рынке и настроена на поддержку любого экспортного российско-китайского проекта на каждом этапе его реализации", - резюмировал Прохоренко.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/rets-1950753239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, китай, ляонин, россия, российский экспортный центр (рэц), пмэф, вэб.рф (вэб), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Китай, Ляонин, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ПМЭФ, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Российским предприятиям МСП сложно в одиночку осваивать внешние рынки, особенно такие крупные и конкурентные, как китайский, Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) предлагает таким компаниям широкий инструментарий мер поддержки для повышения узнаваемости российских брендов за рубежом, подробно о них на ПМЭФ-2024 рассказал директор развития зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
"Российские товары стали пользоваться все большей популярностью на китайском рынке. Убежден, что немалую роль в этом сыграли яркие Фестивали-ярмарки "Сделано в России" в провинциях Китая
. Это принципиально новый формат мероприятий, который позволяет объединить в сознании иностранного потребителя восприятие российской продукции с образом России", - рассказал Прохоренко на сессии "Взаимодействие МСП России и Китая".
Он добавил, что фестиваль предусматривает продвижение качественных российских товаров под брендом "Сделано в России".
«
"Особенность мероприятия — в сочетании b2c и b2b-продвижения. С одной стороны, мы даем возможность конечным потребителям познакомиться с нашей продукцией здесь и сейчас. С другой стороны, мы организуем деловую миссию и целенаправленно ищем заинтересованных партнеров, чтобы наши компании общались уже с "теплыми" контактами. Кроме того, стимулируем спрос за счет организации стримингов с местными блогерами и привлечением узнаваемых российских лидеров общественного мнения в качестве амбассадоров", - уточнил Прохоренко.
Он проинформировал о наиболее популярных услугах и мерах поддержки, которые реализует РЭЦ. Среди них – поиск иностранного покупателя, а также сопровождение переговорного процесса. Такая поддержка поможет найти надежных партнеров на большом китайском рынке.
Кроме того, небольшие компании могут размещать свою продукцию в национальных магазинах, которые РЭЦ открывает за рубежом под брендом "Сделано в России". Это реализации франшизы "Сделано в России" китайскими партнерами в собственных розничных точках продаж.
Первым таким примером стало открытие специализированной зоны "Сделано в России" в городе Далянь
провинции Ляонин
. До конца текущего года РЭЦ планирует открыть еще две точки продажи российских товаров в Шэньяне
китайской провинции Ляонин.
РЭЦ активно масштабирует и маркетинговые акции программы "Сделано в России" для стимулирования роста продаж российской продукции в розничных точках продаж участников франшизы и таким образом поддерживает, и активно приглашает новых заинтересованных представителей китайского бизнеса присоединиться к реализации программы на территории провинций Китая.
"Мы создаем новый образ российских товаров через коллаборацию ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий. Группа Российского экспортного центра ведет активную работу по продвижению российского экспорта в Китай, наша цель – обеспечить и рост объемов, и массовое присутствие российских компаний на китайском рынке и настроена на поддержку любого экспортного российско-китайского проекта на каждом этапе его реализации", - резюмировал Прохоренко.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.