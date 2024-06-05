https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950798615.html

Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины

Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины - РИА Новости, 05.06.2024

Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины

Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут в пятницу два соглашения по поддержке Украины на общую сумму в 650 миллионов евро, передает в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:29

2024-06-05T20:29

2024-06-05T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

нормандия

владимир зеленский

эммануэль макрон

альтернатива для германии (партия)

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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут в пятницу два соглашения по поддержке Украины на общую сумму в 650 миллионов евро, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее Макрон заявил, что объявит на этой неделе о дальнейших намерениях Франции по помощи Украине в ходе визита Владимира Зеленского во Францию. "В пятницу президенты Франции и Украины подпишут два соглашения о предоставлении Украине кредитов и грантов на сумму 650 миллионов евро для поддержки местных органов власти и критически важной инфраструктуры, в частности энергетической", - сообщает СМИ. В рамках первого соглашения у Французского агентства развития (AFD) появится "для расширения своей деятельности на Украине" резервный фонд на 400 миллионов евро в кредитах и 50 миллионов евро в грантах до 2027 года. Предполагается, что это позволит организации "воспользоваться всем спектром инструментов" для оказания помощи местным властям в координации работы с уже задействованными донорами и кредиторами. В приоритете будут транспортный и энергетический сектора. Второе соглашение подразумевает учреждение "фонда поддержки" критической инфраструктуры с бюджетом в 200 миллионов евро. Средства фонда будут использоваться для поддержки французских компаний в будущих тендерах... в области энергетики, транспорта, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и сельского хозяйства. Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины. До этого сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.

https://ria.ru/20240217/makron-1927976417.html

https://ria.ru/20240215/soglashenie-1927546886.html

франция

украина

нормандия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, украина, нормандия, владимир зеленский, эммануэль макрон, альтернатива для германии (партия)