Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины
AFP: Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины на сумму в 650 млн евро
© Mohammed BadraПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
© Mohammed Badra
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут в пятницу два соглашения по поддержке Украины на общую сумму в 650 миллионов евро, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее Макрон заявил, что объявит на этой неделе о дальнейших намерениях Франции по помощи Украине в ходе визита Владимира Зеленского во Францию.
"В пятницу президенты Франции и Украины подпишут два соглашения о предоставлении Украине кредитов и грантов на сумму 650 миллионов евро для поддержки местных органов власти и критически важной инфраструктуры, в частности энергетической", - сообщает СМИ.
В рамках первого соглашения у Французского агентства развития (AFD) появится "для расширения своей деятельности на Украине" резервный фонд на 400 миллионов евро в кредитах и 50 миллионов евро в грантах до 2027 года. Предполагается, что это позволит организации "воспользоваться всем спектром инструментов" для оказания помощи местным властям в координации работы с уже задействованными донорами и кредиторами. В приоритете будут транспортный и энергетический сектора.
Второе соглашение подразумевает учреждение "фонда поддержки" критической инфраструктуры с бюджетом в 200 миллионов евро. Средства фонда будут использоваться для поддержки французских компаний в будущих тендерах... в области энергетики, транспорта, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и сельского хозяйства.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины. До этого сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.
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