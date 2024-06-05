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Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины - РИА Новости, 05.06.2024
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20:29 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950798615.html
Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины
Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины - РИА Новости, 05.06.2024
Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут в пятницу два соглашения по поддержке Украины на общую сумму в 650 миллионов евро, передает в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:29
2024-06-05T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
нормандия
владимир зеленский
эммануэль макрон
альтернатива для германии (партия)
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут в пятницу два соглашения по поддержке Украины на общую сумму в 650 миллионов евро, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее Макрон заявил, что объявит на этой неделе о дальнейших намерениях Франции по помощи Украине в ходе визита Владимира Зеленского во Францию. "В пятницу президенты Франции и Украины подпишут два соглашения о предоставлении Украине кредитов и грантов на сумму 650 миллионов евро для поддержки местных органов власти и критически важной инфраструктуры, в частности энергетической", - сообщает СМИ. В рамках первого соглашения у Французского агентства развития (AFD) появится "для расширения своей деятельности на Украине" резервный фонд на 400 миллионов евро в кредитах и 50 миллионов евро в грантах до 2027 года. Предполагается, что это позволит организации "воспользоваться всем спектром инструментов" для оказания помощи местным властям в координации работы с уже задействованными донорами и кредиторами. В приоритете будут транспортный и энергетический сектора. Второе соглашение подразумевает учреждение "фонда поддержки" критической инфраструктуры с бюджетом в 200 миллионов евро. Средства фонда будут использоваться для поддержки французских компаний в будущих тендерах... в области энергетики, транспорта, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и сельского хозяйства. Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины. До этого сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.
https://ria.ru/20240217/makron-1927976417.html
https://ria.ru/20240215/soglashenie-1927546886.html
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в мире, франция, украина, нормандия, владимир зеленский, эммануэль макрон, альтернатива для германии (партия)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Нормандия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Альтернатива для Германии (партия)
Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины

AFP: Елисейский дворец сообщил о новой поддержке Украины на сумму в 650 млн евро

© Mohammed BadraПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
© Mohammed Badra
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут в пятницу два соглашения по поддержке Украины на общую сумму в 650 миллионов евро, передает в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее Макрон заявил, что объявит на этой неделе о дальнейших намерениях Франции по помощи Украине в ходе визита Владимира Зеленского во Францию.
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"В пятницу президенты Франции и Украины подпишут два соглашения о предоставлении Украине кредитов и грантов на сумму 650 миллионов евро для поддержки местных органов власти и критически важной инфраструктуры, в частности энергетической", - сообщает СМИ.
В рамках первого соглашения у Французского агентства развития (AFD) появится "для расширения своей деятельности на Украине" резервный фонд на 400 миллионов евро в кредитах и 50 миллионов евро в грантах до 2027 года. Предполагается, что это позволит организации "воспользоваться всем спектром инструментов" для оказания помощи местным властям в координации работы с уже задействованными донорами и кредиторами. В приоритете будут транспортный и энергетический сектора.
Второе соглашение подразумевает учреждение "фонда поддержки" критической инфраструктуры с бюджетом в 200 миллионов евро. Средства фонда будут использоваться для поддержки французских компаний в будущих тендерах... в области энергетики, транспорта, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и сельского хозяйства.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины. До этого сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаНормандияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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