Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи мер финансовой поддержки бизнеса появится на МСП.РФ - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
13:00 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950462741.html
Более тысячи мер финансовой поддержки бизнеса появится на МСП.РФ
Более тысячи мер финансовой поддержки бизнеса появится на МСП.РФ - РИА Новости, 05.06.2024
Более тысячи мер финансовой поддержки бизнеса появится на МСП.РФ
Несколько сотен государственных финансовых мер поддержки малого и среднего бизнеса появится в июле на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщил на Петербургском... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:00
2024-06-05T13:00
твой бизнес
александр исаевич
корпорация мсп
россия
пмэф
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950438083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c052733141ae7e4a8e46a7abf50f05a5.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Несколько сотен государственных финансовых мер поддержки малого и среднего бизнеса появится в июле на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он добавил, что работа по ее интеграции с порталом предоставления мер финансовой господдержки, разработанного Минфином РФ, находится на завершающей стадии."В результате интеграции с порталом предоставления финансовой господдержки на Цифровой платформе МСП.РФ будут доступны практически все федеральные и региональные финансовые меры поддержки бизнеса. Они встраиваются в единый сквозной механизм адресного подбора, и наиболее подходящие будут проактивно предлагаться предпринимателям, зарегистрированным на МСП.РФ", - приводит пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича.По его словам, для всех мер поддержки будет проводиться и отображаться оценка основных факторов, препятствующих их получению. Благодаря этому пользователи смогут узнавать о наличии недочетов и устранять их перед подачей заявки и участия в отборе.В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день на портале предоставления мер господдержки Минфина России размещено более чем 1,4 тысячи мер финансовой поддержки. На их получение уже проведено более 2,1 тысячи отборов."Портал предоставления мер финансовой господдержки создан для того, чтобы агрегировать информацию обо всех субсидиях из федерального и регионального бюджетов (с 2025 года и из муниципальных), а также обеспечивать прозрачность отбора их получателей. Субсидии доступны юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, производящим товары, выполняющим работы или оказывающим услуги", - говорится в сообщении.На площадке одновременно проходят сотни отборов на предоставление субсидий. Их могут получить предприниматели, ведущие деятельность в различных сферах, включая сельское хозяйство, туризм, производство промышленной продукции и др.В КМСП напомнили, что цифровая платформа МСП.РФ была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950461512.html
https://ria.ru/20240604/pmef-1950461985.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950438083_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_35950cca5c8e3d3a626b3d49b15735f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр исаевич, корпорация мсп, россия, пмэф, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Россия, ПМЭФ, Твой бизнес – новости

Более тысячи мер финансовой поддержки бизнеса появится на МСП.РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Несколько сотен государственных финансовых мер поддержки малого и среднего бизнеса появится в июле на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что работа по ее интеграции с порталом предоставления мер финансовой господдержки, разработанного Минфином РФ, находится на завершающей стадии.
"В результате интеграции с порталом предоставления финансовой господдержки на Цифровой платформе МСП.РФ будут доступны практически все федеральные и региональные финансовые меры поддержки бизнеса. Они встраиваются в единый сквозной механизм адресного подбора, и наиболее подходящие будут проактивно предлагаться предпринимателям, зарегистрированным на МСП.РФ", - приводит пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича.
По его словам, для всех мер поддержки будет проводиться и отображаться оценка основных факторов, препятствующих их получению. Благодаря этому пользователи смогут узнавать о наличии недочетов и устранять их перед подачей заявки и участия в отборе.
Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
На ПМЭФ подтверждено участие представителей 136 стран, заявил Ушаков
4 июня, 17:04
В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день на портале предоставления мер господдержки Минфина России размещено более чем 1,4 тысячи мер финансовой поддержки. На их получение уже проведено более 2,1 тысячи отборов.
"Портал предоставления мер финансовой господдержки создан для того, чтобы агрегировать информацию обо всех субсидиях из федерального и регионального бюджетов (с 2025 года и из муниципальных), а также обеспечивать прозрачность отбора их получателей. Субсидии доступны юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, производящим товары, выполняющим работы или оказывающим услуги", - говорится в сообщении.
На площадке одновременно проходят сотни отборов на предоставление субсидий. Их могут получить предприниматели, ведущие деятельность в различных сферах, включая сельское хозяйство, туризм, производство промышленной продукции и др.
В КМСП напомнили, что цифровая платформа МСП.РФ была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Ушаков рассказал о программе ПМЭФ
4 июня, 17:05
 
Твой бизнесАлександр ИсаевичКорпорация МСПРоссияПМЭФТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала