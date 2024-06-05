https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950462741.html

Более тысячи мер финансовой поддержки бизнеса появится на МСП.РФ

Более тысячи мер финансовой поддержки бизнеса появится на МСП.РФ - РИА Новости, 05.06.2024

Более тысячи мер финансовой поддержки бизнеса появится на МСП.РФ

Несколько сотен государственных финансовых мер поддержки малого и среднего бизнеса появится в июле на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщил на Петербургском... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:00

2024-06-05T13:00

2024-06-05T13:00

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Несколько сотен государственных финансовых мер поддержки малого и среднего бизнеса появится в июле на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он добавил, что работа по ее интеграции с порталом предоставления мер финансовой господдержки, разработанного Минфином РФ, находится на завершающей стадии."В результате интеграции с порталом предоставления финансовой господдержки на Цифровой платформе МСП.РФ будут доступны практически все федеральные и региональные финансовые меры поддержки бизнеса. Они встраиваются в единый сквозной механизм адресного подбора, и наиболее подходящие будут проактивно предлагаться предпринимателям, зарегистрированным на МСП.РФ", - приводит пресс-служба Корпорации МСП слова Исаевича.По его словам, для всех мер поддержки будет проводиться и отображаться оценка основных факторов, препятствующих их получению. Благодаря этому пользователи смогут узнавать о наличии недочетов и устранять их перед подачей заявки и участия в отборе.В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день на портале предоставления мер господдержки Минфина России размещено более чем 1,4 тысячи мер финансовой поддержки. На их получение уже проведено более 2,1 тысячи отборов."Портал предоставления мер финансовой господдержки создан для того, чтобы агрегировать информацию обо всех субсидиях из федерального и регионального бюджетов (с 2025 года и из муниципальных), а также обеспечивать прозрачность отбора их получателей. Субсидии доступны юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, производящим товары, выполняющим работы или оказывающим услуги", - говорится в сообщении.На площадке одновременно проходят сотни отборов на предоставление субсидий. Их могут получить предприниматели, ведущие деятельность в различных сферах, включая сельское хозяйство, туризм, производство промышленной продукции и др.В КМСП напомнили, что цифровая платформа МСП.РФ была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950461512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, корпорация мсп, россия, пмэф, твой бизнес – новости