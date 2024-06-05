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Власти Коми и "Мегафон" договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:53 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pmef-1950713993.html
Власти Коми и "Мегафон" договорились о развитии сотрудничества
Власти Коми и "Мегафон" договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 05.06.2024
Власти Коми и "Мегафон" договорились о развитии сотрудничества
Власти республики Коми и "Мегафон" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду заключили соглашение о развитии сотрудничества, в РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:53
2024-06-05T15:53
пмэф-2024
экономика
технологии
республика коми
владимир уйба
мегафон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Власти республики Коми и "Мегафон" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду заключили соглашение о развитии сотрудничества, в 2024 году работы по расширению покрытия и емкости затронут более 350 базовых станций оператора мобильной связи, сообщили региональные власти. "Сегодня... на площадке 27-го Петербургского международного экономического форума глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан договорились о развитии телекоммуникационных технологий на территории региона. Стороны подписали соглашение между правительством Республики Коми и "Мегафоном", в котором обозначены приоритетные направления и определены акценты для решения вопросов в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и туризма", – говорится в сообщении. Как отмечают республиканские власти, в ближайшие четыре года сотрудничество будет направлено на реализацию проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры (в том числе на основе государственно-частного партнерства) для обеспечения беспроводной связью отдаленных населенных пунктов. Также цифровые решения и аналитические инструменты "Мегафона" предполагается использовать для обеспечения безопасности на автодорогах Коми, комплексной оценки потоков миграции населения, защиты от киберугроз и развития систем экологического онлайн-мониторинга. "Мы заинтересованы в цифровой трансформации региона, которая позволит повысить эффективность управления, улучшить качество жизни граждан, создать новые возможности для развития экономики. Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать решению этих задач, реализации инфраструктурных проектов цифровизации региона, а также повышению экономического потенциала республики в целом", – сказал Уйба, слова которого приводятся в сообщении. Как отметил Помбухчан, в 2024 году "Мегафон", в частности, планирует масштабное расширение покрытия и емкости сети в Коми. "Работы затронут свыше 350 базовых станций, в том числе новое телеком-оборудование будет установлено в более чем 20 локациях", – уточнил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, технологии, республика коми, владимир уйба, мегафон
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Республика Коми, Владимир Уйба, Мегафон
Власти Коми и "Мегафон" договорились о развитии сотрудничества

Власти Коми и "Мегафон" договорились а ПМЭФ о расширении покрытия и емкости

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Власти республики Коми и "Мегафон" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду заключили соглашение о развитии сотрудничества, в 2024 году работы по расширению покрытия и емкости затронут более 350 базовых станций оператора мобильной связи, сообщили региональные власти.
"Сегодня... на площадке 27-го Петербургского международного экономического форума глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан договорились о развитии телекоммуникационных технологий на территории региона. Стороны подписали соглашение между правительством Республики Коми и "Мегафоном", в котором обозначены приоритетные направления и определены акценты для решения вопросов в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и туризма", – говорится в сообщении.
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Как отмечают республиканские власти, в ближайшие четыре года сотрудничество будет направлено на реализацию проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры (в том числе на основе государственно-частного партнерства) для обеспечения беспроводной связью отдаленных населенных пунктов.
Также цифровые решения и аналитические инструменты "Мегафона" предполагается использовать для обеспечения безопасности на автодорогах Коми, комплексной оценки потоков миграции населения, защиты от киберугроз и развития систем экологического онлайн-мониторинга.
«
"Мы заинтересованы в цифровой трансформации региона, которая позволит повысить эффективность управления, улучшить качество жизни граждан, создать новые возможности для развития экономики. Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать решению этих задач, реализации инфраструктурных проектов цифровизации региона, а также повышению экономического потенциала республики в целом", – сказал Уйба, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил Помбухчан, в 2024 году "Мегафон", в частности, планирует масштабное расширение покрытия и емкости сети в Коми. "Работы затронут свыше 350 базовых станций, в том числе новое телеком-оборудование будет установлено в более чем 20 локациях", – уточнил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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