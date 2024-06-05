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На ПМЭФ подписали соглашение о постройке завода радиоэлектроники в Воронеже - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:39 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pmef-1950688160.html
На ПМЭФ подписали соглашение о постройке завода радиоэлектроники в Воронеже
На ПМЭФ подписали соглашение о постройке завода радиоэлектроники в Воронеже - РИА Новости, 05.06.2024
На ПМЭФ подписали соглашение о постройке завода радиоэлектроники в Воронеже
Воронежская область подписала на ПМЭФ соглашение с АО "Концерн "Созвездие" о строительстве предприятия по выпуску радиоэлектроники, в которое планируют вложить... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:39
2024-06-05T14:39
пмэф-2024
экономика
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Воронежская область подписала на ПМЭФ соглашение с АО "Концерн "Созвездие" о строительстве предприятия по выпуску радиоэлектроники, в которое планируют вложить 14 миллиардов рублей, сообщило правительство региона. "Соглашение предусматривает реализацию инвестпроекта по строительству предприятия, которое будет выпускать радиоэлектронную аппаратуру для серийного производства средств связи нового поколения. Компания планирует вложить 14 миллиардов рублей в строительство предприятия в индустриальном парке "Масловский", - говорится в сообщении. Предполагаемый срок строительства предприятия — с 2025 по 2028 годы. "АО "Концерн "Созвездие" является одним из крупнейших промышленных предприятий Воронежской области, важнейшим российским научным центром. Новое предприятие станет для него первым в индустриальном парке", — приводятся в сообщении облправительства слова губернатора Александра Гусева. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950627705.html
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экономика, воронежская область, александр гусев (губернатор)
ПМЭФ-2024, Экономика, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
На ПМЭФ подписали соглашение о постройке завода радиоэлектроники в Воронеже

На ПМЭФ Воронежская область согласилась построить завод радиоэлектроники

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Воронежская область подписала на ПМЭФ соглашение с АО "Концерн "Созвездие" о строительстве предприятия по выпуску радиоэлектроники, в которое планируют вложить 14 миллиардов рублей, сообщило правительство региона.
"Соглашение предусматривает реализацию инвестпроекта по строительству предприятия, которое будет выпускать радиоэлектронную аппаратуру для серийного производства средств связи нового поколения. Компания планирует вложить 14 миллиардов рублей в строительство предприятия в индустриальном парке "Масловский", - говорится в сообщении.
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ
Вчера, 12:20
Предполагаемый срок строительства предприятия — с 2025 по 2028 годы.
"АО "Концерн "Созвездие" является одним из крупнейших промышленных предприятий Воронежской области, важнейшим российским научным центром. Новое предприятие станет для него первым в индустриальном парке", — приводятся в сообщении облправительства слова губернатора Александра Гусева.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
АвтоВАЗ представил новую модель — седан Lada Iskra - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra
Вчера, 13:29
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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