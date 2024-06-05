https://ria.ru/20240605/pmef-1950688160.html

На ПМЭФ подписали соглашение о постройке завода радиоэлектроники в Воронеже

На ПМЭФ подписали соглашение о постройке завода радиоэлектроники в Воронеже - РИА Новости, 05.06.2024

На ПМЭФ подписали соглашение о постройке завода радиоэлектроники в Воронеже

Воронежская область подписала на ПМЭФ соглашение с АО "Концерн "Созвездие" о строительстве предприятия по выпуску радиоэлектроники, в которое планируют вложить... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:39

2024-06-05T14:39

2024-06-05T14:39

пмэф-2024

экономика

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Воронежская область подписала на ПМЭФ соглашение с АО "Концерн "Созвездие" о строительстве предприятия по выпуску радиоэлектроники, в которое планируют вложить 14 миллиардов рублей, сообщило правительство региона. "Соглашение предусматривает реализацию инвестпроекта по строительству предприятия, которое будет выпускать радиоэлектронную аппаратуру для серийного производства средств связи нового поколения. Компания планирует вложить 14 миллиардов рублей в строительство предприятия в индустриальном парке "Масловский", - говорится в сообщении. Предполагаемый срок строительства предприятия — с 2025 по 2028 годы. "АО "Концерн "Созвездие" является одним из крупнейших промышленных предприятий Воронежской области, важнейшим российским научным центром. Новое предприятие станет для него первым в индустриальном парке", — приводятся в сообщении облправительства слова губернатора Александра Гусева. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950627705.html

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воронежская область

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экономика, воронежская область, александр гусев (губернатор)