https://ria.ru/20240605/pmef-1950615505.html

РЖД сделали на ПМЭФ интерактивный 5Д тоннель

РЖД сделали на ПМЭФ интерактивный 5Д тоннель - РИА Новости, 05.06.2024

РЖД сделали на ПМЭФ интерактивный 5Д тоннель

РЖД сделали на стенде на ПМЭФ тоннель, в котором установлены сидения и показывается видео про проекты компании, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:05

2024-06-05T16:05

2024-06-05T17:54

пмэф-2024

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РЖД сделали на стенде на ПМЭФ тоннель, в котором установлены сидения и показывается видео про проекты компании, передает корреспондент РИА Новости. Посетителям предлагается зайти в настоящий тоннель. Там установлены сидения. "Мы сами прокладываем свой путь, осваивая новые технологии. Мы всегда добивались результата", - говорит голос в начале ролика. На видео показывается машина, которая прорубает тоннель, и далее идет демонстрация проектов, которые реализует холдинг РЖД, станций, поездов, данные с цифрами и фактами. Во время движения на видео – сидения, установленные в тоннеле, вибрируют и создается ощущение перемещения вместе с картинками. "Это интерактивный 5Д тоннель – собирательный образ тоннелей Восточного полигона", - прокомментировали РИА Новости в компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950508858.html

https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html

https://ria.ru/20240423/rzhd-1941766384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, ржд