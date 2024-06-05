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РЖД сделали на ПМЭФ интерактивный 5Д тоннель - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
16:05 05.06.2024 (обновлено: 17:54 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950615505.html
РЖД сделали на ПМЭФ интерактивный 5Д тоннель
РЖД сделали на ПМЭФ интерактивный 5Д тоннель - РИА Новости, 05.06.2024
РЖД сделали на ПМЭФ интерактивный 5Д тоннель
РЖД сделали на стенде на ПМЭФ тоннель, в котором установлены сидения и показывается видео про проекты компании, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:05
2024-06-05T17:54
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РЖД сделали на стенде на ПМЭФ тоннель, в котором установлены сидения и показывается видео про проекты компании, передает корреспондент РИА Новости. Посетителям предлагается зайти в настоящий тоннель. Там установлены сидения. "Мы сами прокладываем свой путь, осваивая новые технологии. Мы всегда добивались результата", - говорит голос в начале ролика. На видео показывается машина, которая прорубает тоннель, и далее идет демонстрация проектов, которые реализует холдинг РЖД, станций, поездов, данные с цифрами и фактами. Во время движения на видео – сидения, установленные в тоннеле, вибрируют и создается ощущение перемещения вместе с картинками. "Это интерактивный 5Д тоннель – собирательный образ тоннелей Восточного полигона", - прокомментировали РИА Новости в компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950508858.html
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технологии, ржд
ПМЭФ-2024, Технологии, РЖД
РЖД сделали на ПМЭФ интерактивный 5Д тоннель

РЖД сделали на ПМЭФ тоннель, где показывается видео про проекты компании

© Телеграмма РЖД/TelegramИнтерактивный 5Д-тоннель на стенде РЖД на ПМЭФ-2024
Интерактивный 5Д-тоннель на стенде РЖД на ПМЭФ-2024
© Телеграмма РЖД/Telegram
Интерактивный 5Д-тоннель на стенде РЖД на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. РЖД сделали на стенде на ПМЭФ тоннель, в котором установлены сидения и показывается видео про проекты компании, передает корреспондент РИА Новости.
Посетителям предлагается зайти в настоящий тоннель. Там установлены сидения.
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"Мы сами прокладываем свой путь, осваивая новые технологии. Мы всегда добивались результата", - говорит голос в начале ролика.
На видео показывается машина, которая прорубает тоннель, и далее идет демонстрация проектов, которые реализует холдинг РЖД, станций, поездов, данные с цифрами и фактами. Во время движения на видео – сидения, установленные в тоннеле, вибрируют и создается ощущение перемещения вместе с картинками.
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Вчера, 10:41
"Это интерактивный 5Д тоннель – собирательный образ тоннелей Восточного полигона", - прокомментировали РИА Новости в компании.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ТехнологииРЖД
 
 
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