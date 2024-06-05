https://ria.ru/20240605/pmef-1950610673.html
В России зарегистрировали почти 30 медицинских изделий с ИИ, заявил Мурашко
В России зарегистрировали почти 30 медицинских изделий с ИИ, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.06.2024
В России зарегистрировали почти 30 медицинских изделий с ИИ, заявил Мурашко
Почти 30 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта зарегистрированы в РФ, 18 из них – в 2023 году, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:34
2024-06-05T11:34
2024-06-05T16:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Почти 30 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта зарегистрированы в РФ, 18 из них – в 2023 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Почти 30 медицинских изделий (с применением ИИ – ред.) сегодня зарегистрировано в стране, практически мы занимаем лидирующие позиции", - сказал Мурашко на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что регистрация медицинских изделий с искусственным интеллектом идет активным темпом, 18 таких медизделий было зарегистрировано в 2023 году.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html
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россия, михаил мурашко
ПМЭФ-2024, Россия, Михаил Мурашко
В России зарегистрировали почти 30 медицинских изделий с ИИ, заявил Мурашко
Мурашко: почти 30 медицинских изделий с применением ИИ зарегистрированы в РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Почти 30 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта зарегистрированы в РФ, 18 из них – в 2023 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Почти 30 медицинских изделий (с применением ИИ – ред.) сегодня зарегистрировано в стране, практически мы занимаем лидирующие позиции", - сказал Мурашко на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что регистрация медицинских изделий с искусственным интеллектом идет активным темпом, 18 таких медизделий было зарегистрировано в 2023 году.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.