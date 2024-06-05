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В России зарегистрировали почти 30 медицинских изделий с ИИ, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:34 05.06.2024 (обновлено: 16:16 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950610673.html
В России зарегистрировали почти 30 медицинских изделий с ИИ, заявил Мурашко
В России зарегистрировали почти 30 медицинских изделий с ИИ, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.06.2024
В России зарегистрировали почти 30 медицинских изделий с ИИ, заявил Мурашко
Почти 30 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта зарегистрированы в РФ, 18 из них – в 2023 году, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:34
2024-06-05T16:16
пмэф-2024
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Почти 30 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта зарегистрированы в РФ, 18 из них – в 2023 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Почти 30 медицинских изделий (с применением ИИ – ред.) сегодня зарегистрировано в стране, практически мы занимаем лидирующие позиции", - сказал Мурашко на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что регистрация медицинских изделий с искусственным интеллектом идет активным темпом, 18 таких медизделий было зарегистрировано в 2023 году.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/aurus-1950589163.html
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россия, михаил мурашко
ПМЭФ-2024, Россия, Михаил Мурашко
В России зарегистрировали почти 30 медицинских изделий с ИИ, заявил Мурашко

Мурашко: почти 30 медицинских изделий с применением ИИ зарегистрированы в РФ

© Фото : Фотобанк Росконгресс/Степан ЯцкоМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2024
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Фотобанк Росконгресс/Степан Яцко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Почти 30 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта зарегистрированы в РФ, 18 из них – в 2023 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Почти 30 медицинских изделий (с применением ИИ – ред.) сегодня зарегистрировано в стране, практически мы занимаем лидирующие позиции", - сказал Мурашко на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.
Автомобиль Aurus Senat на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 10:41
Он отметил, что регистрация медицинских изделий с искусственным интеллектом идет активным темпом, 18 таких медизделий было зарегистрировано в 2023 году.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияМихаил Мурашко
 
 
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