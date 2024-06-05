https://ria.ru/20240605/pmef-1950584276.html

На стенде Москвы макет поезда развозит участникам ПМЭФ мороженое

На стенде Москвы макет поезда развозит участникам ПМЭФ мороженое - РИА Новости, 05.06.2024

На стенде Москвы макет поезда развозит участникам ПМЭФ мороженое

На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам ПМЭФ мороженое, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:23

2024-06-05T10:23

2024-06-05T11:24

пмэф-2024

технологии

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам ПМЭФ мороженое, передает корреспондент РИА Новости. Участники форума могут выбрать вкус мороженого, после этого робот ставит нужную банку с мороженым на макет поезда, который доставляет его человеку. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/aurus-1950532160.html

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