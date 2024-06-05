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На стенде Москвы макет поезда развозит участникам ПМЭФ мороженое - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:23 05.06.2024 (обновлено: 11:24 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950584276.html
На стенде Москвы макет поезда развозит участникам ПМЭФ мороженое
На стенде Москвы макет поезда развозит участникам ПМЭФ мороженое - РИА Новости, 05.06.2024
На стенде Москвы макет поезда развозит участникам ПМЭФ мороженое
На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам ПМЭФ мороженое, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:23
2024-06-05T11:24
пмэф-2024
технологии
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам ПМЭФ мороженое, передает корреспондент РИА Новости. Участники форума могут выбрать вкус мороженого, после этого робот ставит нужную банку с мороженым на макет поезда, который доставляет его человеку. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/aurus-1950532160.html
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технологии, москва
ПМЭФ-2024, Технологии, Москва
На стенде Москвы макет поезда развозит участникам ПМЭФ мороженое

На ПМЭФ макет высокоскоростного поезда привозит участникам мороженое

© РИА НовостиМакет российского высокоскоростного поезда на ПМЭФ
Макет российского высокоскоростного поезда на ПМЭФ
© РИА Новости
Макет российского высокоскоростного поезда на ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На стенде Москвы макет высокоскоростного поезда привозит участникам ПМЭФ мороженое, передает корреспондент РИА Новости.
Участники форума могут выбрать вкус мороженого, после этого робот ставит нужную банку с мороженым на макет поезда, который доставляет его человеку.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Логотип Aurus - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Часть автомобилей Aurus пока скрыта от глаз посетителей ПМЭФ
4 июня, 23:09
 
ПМЭФ-2024ТехнологииМосква
 
 
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