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ЦАР рассматривает Россию как перспективного партнера в разработке недр - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:46 05.06.2024 (обновлено: 09:51 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950560869.html
ЦАР рассматривает Россию как перспективного партнера в разработке недр
ЦАР рассматривает Россию как перспективного партнера в разработке недр - РИА Новости, 05.06.2024
ЦАР рассматривает Россию как перспективного партнера в разработке недр
Банги рассматривает Москву как перспективного партнера, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:46
2024-06-05T09:51
россия
банги
москва
александр бикантов
пмэф-2024
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Банги рассматривает Москву как перспективного партнера, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "Добыча полезных ископаемых могла бы стать мотором экономического развития ЦАР", - рассказал он. По словам посла, в республике представлено несколько сотен наименований полезных ископаемых, в том числе графиты, литий и колтан. Дипломат пояснил, что эти ценные природные ресурсы используются также для производства микроэлектроники. "Несмотря на природные богатства, вопрос их добычи и, тем более, переработки остается актуальным. В аналитическом сообществе страну иногда неофициально именуют "жертвой богатства", - указал Бикантов. Россия рассматривается здесь как перспективный партнер, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, заключил посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923560073.html
https://ria.ru/20240126/bikantov-1923421881.html
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россия, банги, москва, александр бикантов
Россия, Банги, Москва, Александр Бикантов, ПМЭФ-2024
ЦАР рассматривает Россию как перспективного партнера в разработке недр

Бикантов: ЦАР рассматривает РФ как перспективного партнера в разработке недр

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПосол России в ЦАР Александр Бикантов
Посол России в ЦАР Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Посол России в ЦАР Александр Бикантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Банги рассматривает Москву как перспективного партнера, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
"Добыча полезных ископаемых могла бы стать мотором экономического развития ЦАР", - рассказал он.
Добыча полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Посол в Банги назвал перспективную отрасль для работы России в ЦАР
26 января, 08:39
По словам посла, в республике представлено несколько сотен наименований полезных ископаемых, в том числе графиты, литий и колтан. Дипломат пояснил, что эти ценные природные ресурсы используются также для производства микроэлектроники.
"Несмотря на природные богатства, вопрос их добычи и, тем более, переработки остается актуальным. В аналитическом сообществе страну иногда неофициально именуют "жертвой богатства", - указал Бикантов.
Россия рассматривается здесь как перспективный партнер, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, заключил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Александр Бикантов: у России в ЦАР уникальная роль обеспечения безопасности
26 января, 09:00
 
ПМЭФ-2024РоссияБангиМоскваАлександр Бикантов
 
 
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