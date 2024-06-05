https://ria.ru/20240605/pmef-1950560869.html
ЦАР рассматривает Россию как перспективного партнера в разработке недр
ЦАР рассматривает Россию как перспективного партнера в разработке недр - РИА Новости, 05.06.2024
ЦАР рассматривает Россию как перспективного партнера в разработке недр
Банги рассматривает Москву как перспективного партнера, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:46
2024-06-05T08:46
2024-06-05T09:51
россия
банги
москва
александр бикантов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Банги рассматривает Москву как перспективного партнера, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "Добыча полезных ископаемых могла бы стать мотором экономического развития ЦАР", - рассказал он. По словам посла, в республике представлено несколько сотен наименований полезных ископаемых, в том числе графиты, литий и колтан. Дипломат пояснил, что эти ценные природные ресурсы используются также для производства микроэлектроники. "Несмотря на природные богатства, вопрос их добычи и, тем более, переработки остается актуальным. В аналитическом сообществе страну иногда неофициально именуют "жертвой богатства", - указал Бикантов. Россия рассматривается здесь как перспективный партнер, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, заключил посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923560073.html
https://ria.ru/20240126/bikantov-1923421881.html
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россия, банги, москва, александр бикантов
Россия, Банги, Москва, Александр Бикантов, ПМЭФ-2024
ЦАР рассматривает Россию как перспективного партнера в разработке недр
Бикантов: ЦАР рассматривает РФ как перспективного партнера в разработке недр
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Банги рассматривает Москву как перспективного партнера, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
"Добыча полезных ископаемых могла бы стать мотором экономического развития ЦАР", - рассказал он.
По словам посла, в республике представлено несколько сотен наименований полезных ископаемых, в том числе графиты, литий и колтан. Дипломат пояснил, что эти ценные природные ресурсы используются также для производства микроэлектроники.
"Несмотря на природные богатства, вопрос их добычи и, тем более, переработки остается актуальным. В аналитическом сообществе страну иногда неофициально именуют "жертвой богатства", - указал Бикантов.
Россия рассматривается здесь как перспективный партнер, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, заключил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.