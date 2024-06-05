Рейтинг@Mail.ru
Делегация из ЦАР может обсудить поставку 30 тысяч тонн российского топлива - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
08:07 05.06.2024 (обновлено: 09:52 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950557064.html
Делегация из ЦАР может обсудить поставку 30 тысяч тонн российского топлива
Делегация из ЦАР может обсудить поставку 30 тысяч тонн российского топлива - РИА Новости, 05.06.2024
Делегация из ЦАР может обсудить поставку 30 тысяч тонн российского топлива
Делегация из ЦАР может обсудить вопрос поставки 30 тысяч тонн российского топлива в ходе рабочих встреч на полях Петербургского международного экономического... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:07
2024-06-05T09:52
цар
россия
пмэф-2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950396675_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_c526d30bfe8dac0154554713c6a7d6ef.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Делегация из ЦАР может обсудить вопрос поставки 30 тысяч тонн российского топлива в ходе рабочих встреч на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов.Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры по поставке 30 тысяч тонн топлива РФ, он указал, что тема остаётся актуальной."Не исключено, что центральноафриканская делегация обсудит этот вопрос в ходе рабочих встреч на полях Петербургского международного экономического форума с 5 по 8 июня этого года", - добавил посол РФ в ЦАР.По словам Бикантова, ситуация на рынке топлива в ЦАР остаётся непростой в контексте переуступки активов отдельных иностранных компаний - операторов рынка.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240521/tsar-1947436614.html
https://ria.ru/20240605/beglov-1950542401.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950396675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de2a0174bd89b1b965e7b389ede6f9f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цар, россия
ЦАР, Россия, ПМЭФ-2024
Делегация из ЦАР может обсудить поставку 30 тысяч тонн российского топлива

Посол Бикантов: ЦАР обсудит поставку 30 тысяч тонн российского топлива на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Делегация из ЦАР может обсудить вопрос поставки 30 тысяч тонн российского топлива в ходе рабочих встреч на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов.
Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры по поставке 30 тысяч тонн топлива РФ, он указал, что тема остаётся актуальной.
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Делегацию ЦАР на Петербургском экономическом форуме возглавит премьер
21 мая, 15:06
"Не исключено, что центральноафриканская делегация обсудит этот вопрос в ходе рабочих встреч на полях Петербургского международного экономического форума с 5 по 8 июня этого года", - добавил посол РФ в ЦАР.
По словам Бикантова, ситуация на рынке топлива в ЦАР остаётся непростой в контексте переуступки активов отдельных иностранных компаний - операторов рынка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Беглов отметил готовность Петербурга к проведению ПМЭФ-2024
Вчера, 03:03
 
ПМЭФ-2024ЦАРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала