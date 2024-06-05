https://ria.ru/20240605/pmef-1950557064.html

Делегация из ЦАР может обсудить поставку 30 тысяч тонн российского топлива

Делегация из ЦАР может обсудить поставку 30 тысяч тонн российского топлива - РИА Новости, 05.06.2024

Делегация из ЦАР может обсудить поставку 30 тысяч тонн российского топлива

Делегация из ЦАР может обсудить вопрос поставки 30 тысяч тонн российского топлива в ходе рабочих встреч на полях Петербургского международного экономического... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:07

2024-06-05T08:07

2024-06-05T09:52

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россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Делегация из ЦАР может обсудить вопрос поставки 30 тысяч тонн российского топлива в ходе рабочих встреч на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов.Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры по поставке 30 тысяч тонн топлива РФ, он указал, что тема остаётся актуальной."Не исключено, что центральноафриканская делегация обсудит этот вопрос в ходе рабочих встреч на полях Петербургского международного экономического форума с 5 по 8 июня этого года", - добавил посол РФ в ЦАР.По словам Бикантова, ситуация на рынке топлива в ЦАР остаётся непростой в контексте переуступки активов отдельных иностранных компаний - операторов рынка.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240521/tsar-1947436614.html

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