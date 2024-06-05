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Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану
Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану - РИА Новости, 05.06.2024
Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу представленной в Международное агентство по атомной энергии резолюции по... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:27
2024-06-05T14:27
2024-06-05T14:28
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу представленной в Международное агентство по атомной энергии резолюции по Ирану, подчеркнул, что до голосования вряд ли стоит делать какие-то заявления. "Сейчас накануне голосования вряд ли стоит делать какие-то заявления. Я воздержусь, не буду этого делать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как Москва оценивает резолюцию по Ирану, внесенную в МАГАТЭ Францией, Великобританией и Германией. Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана.
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в мире, иран, франция, великобритания, дмитрий песков, магатэ
В мире, Иран, Франция, Великобритания, Дмитрий Песков, МАГАТЭ
Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану
Песков: до голосования МАГАТЭ по Ирану вряд ли стоит делать какие-то заявления