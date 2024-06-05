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Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану - РИА Новости, 05.06.2024
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14:27 05.06.2024 (обновлено: 14:28 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/peskov-1950684169.html
Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану
Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану - РИА Новости, 05.06.2024
Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу представленной в Международное агентство по атомной энергии резолюции по... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:27
2024-06-05T14:28
в мире
иран
франция
великобритания
дмитрий песков
магатэ
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу представленной в Международное агентство по атомной энергии резолюции по Ирану, подчеркнул, что до голосования вряд ли стоит делать какие-то заявления. "Сейчас накануне голосования вряд ли стоит делать какие-то заявления. Я воздержусь, не буду этого делать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как Москва оценивает резолюцию по Ирану, внесенную в МАГАТЭ Францией, Великобританией и Германией. Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана.
https://ria.ru/20240530/iran-1949308060.html
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в мире, иран, франция, великобритания, дмитрий песков, магатэ
В мире, Иран, Франция, Великобритания, Дмитрий Песков, МАГАТЭ
Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану

Песков: до голосования МАГАТЭ по Ирану вряд ли стоит делать какие-то заявления

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу представленной в Международное агентство по атомной энергии резолюции по Ирану, подчеркнул, что до голосования вряд ли стоит делать какие-то заявления.
«
"Сейчас накануне голосования вряд ли стоит делать какие-то заявления. Я воздержусь, не буду этого делать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как Москва оценивает резолюцию по Ирану, внесенную в МАГАТЭ Францией, Великобританией и Германией.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Франция, Германия и Британия подготовили резолюцию против Ирана, пишут СМИ
30 мая, 11:44
 
В миреИранФранцияВеликобританияДмитрий ПесковМАГАТЭ
 
 
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