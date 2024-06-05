https://ria.ru/20240605/peskov-1950684169.html

Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану

Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану - РИА Новости, 05.06.2024

Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу представленной в Международное агентство по атомной энергии резолюции по... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:27

2024-06-05T14:27

2024-06-05T14:28

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу представленной в Международное агентство по атомной энергии резолюции по Ирану, подчеркнул, что до голосования вряд ли стоит делать какие-то заявления. "Сейчас накануне голосования вряд ли стоит делать какие-то заявления. Я воздержусь, не буду этого делать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как Москва оценивает резолюцию по Ирану, внесенную в МАГАТЭ Францией, Великобританией и Германией. Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Франция, Германия и Великобритания ("Евротройка") официально представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением якобы "ядерной эскалации" Ирана.

https://ria.ru/20240530/iran-1949308060.html

иран

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в мире, иран, франция, великобритания, дмитрий песков, магатэ