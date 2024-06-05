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Встречу с Путиным посетят главы СМИ из недружественных стран - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:23 05.06.2024 (обновлено: 14:51 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/peskov-1950683322.html
Встречу с Путиным посетят главы СМИ из недружественных стран
Встречу с Путиным посетят главы СМИ из недружественных стран - РИА Новости, 05.06.2024
Встречу с Путиным посетят главы СМИ из недружественных стран
Президент РФ Владимир Путин в среду на полях ПМЭФ проведет содержательную беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней примут РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:23
2024-06-05T14:51
россия
дмитрий песков
владимир путин
пмэф-2024
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду на полях ПМЭФ проведет содержательную беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней примут участие, в том числе, представители недружественных стран, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в среду у президента будет весьма важное и содержательное мероприятие на полях Санкт-Петербургского экономического форма - общение с руководителями и главами информационных блоков крупнейших международных информационных агентств. "Это будут и агентства и из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства и также официальные государственные агентства дружественным нам или даже партнерских государств. Это будет как всегда свободная беседа без ограниченной повестки дня, она будет проводиться в открытом режиме. Вы сможете смотреть трансляцию и освещать в режиме онлайн ", - сказал Песков. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/peskov-1950682471.html
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
Встречу с Путиным посетят главы СМИ из недружественных стран

Песков: Путин встретится с главами информагентств из недружественных стран

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа ПМЭФ-2024. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду на полях ПМЭФ проведет содержательную беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней примут участие, в том числе, представители недружественных стран, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в среду у президента будет весьма важное и содержательное мероприятие на полях Санкт-Петербургского экономического форма - общение с руководителями и главами информационных блоков крупнейших международных информационных агентств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Вчера, 14:21
"Это будут и агентства и из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства и также официальные государственные агентства дружественным нам или даже партнерских государств. Это будет как всегда свободная беседа без ограниченной повестки дня, она будет проводиться в открытом режиме. Вы сможете смотреть трансляцию и освещать в режиме онлайн ", - сказал Песков.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Песков рассказал о международных контактах Путина на ПМЭФ
3 июня, 12:35
 
ПМЭФ-2024РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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