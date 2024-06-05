https://ria.ru/20240605/peskov-1950683322.html

Встречу с Путиным посетят главы СМИ из недружественных стран

Встречу с Путиным посетят главы СМИ из недружественных стран - РИА Новости, 05.06.2024

Встречу с Путиным посетят главы СМИ из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин в среду на полях ПМЭФ проведет содержательную беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней примут РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:23

2024-06-05T14:23

2024-06-05T14:51

россия

дмитрий песков

владимир путин

пмэф-2024

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду на полях ПМЭФ проведет содержательную беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней примут участие, в том числе, представители недружественных стран, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в среду у президента будет весьма важное и содержательное мероприятие на полях Санкт-Петербургского экономического форма - общение с руководителями и главами информационных блоков крупнейших международных информационных агентств. "Это будут и агентства и из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства и также официальные государственные агентства дружественным нам или даже партнерских государств. Это будет как всегда свободная беседа без ограниченной повестки дня, она будет проводиться в открытом режиме. Вы сможете смотреть трансляцию и освещать в режиме онлайн ", - сказал Песков. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/peskov-1950682471.html

https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин