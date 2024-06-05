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Тюменская область считает перспективными нефтегазосервис и туризм - РИА Новости, 05.06.2024
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Тюменская область
 
17:38 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/perspektivy-1950754987.html
Тюменская область считает перспективными нефтегазосервис и туризм
Тюменская область считает перспективными нефтегазосервис и туризм - РИА Новости, 05.06.2024
Тюменская область считает перспективными нефтегазосервис и туризм
Перспективными для развития Тюменской области являются промышленный технопарк "ДСК-500" как центр передовых исследований и разработок для нефтегазовой отрасли,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:38
2024-06-05T17:38
тюменская область
технологии
тюменская область
москва
александр моор
выставка-форум "россия"
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ТЮМЕНЬ, 5 июн – РИА Новости. Перспективными для развития Тюменской области являются промышленный технопарк "ДСК-500" как центр передовых исследований и разработок для нефтегазовой отрасли, межуниверситетский кампус как новая основа технологического развития экономики региона и будущий туристический кластер. О перспективах развития региона, а также масштабных и амбициозных проектах губернатор Александр Моор сообщил на пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" в рамках Дней Урало-Сибирского макрорегиона на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. "На базе технопарка будут открыты предприятия, ориентированные на разработку и изготовление критически важных продуктов и технологий для нефтегазовой отрасли. Они связаны с химической промышленностью, производством внутрискважинного и лабораторного оборудования. "ДСК-500" станет платформой, которая сможет максимально облегчить запуск проектов, крупнейшим в стране технопарком с испытательной инфраструктурой для нефтегазовой сферы", – поделился планами Моор. Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня для региона, в котором к 2035 году ожидается увеличение почти в 2 раза числа молодежи и где в шести вузах обучаются около 47 тысяч студентов, также имеет стратегически важное значение. "Кампус, который мы строим в рамках национального проекта "Наука и университеты", создаст еще больше возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи. Станет новой основой технологического развития экономики региона", – пояснил Моор. Еще один масштабный проект планируется реализовать в туристической отрасли. В Тюменской области за пять лет побывали 15 миллионов гостей. По итогам 2023 года она находится на седьмой позиции в топе самых посещаемых регионов страны. "Мы с удвоенной энергией взялись за разработку концепции туристско-рекреационного кластера вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Проект предполагает создание на территории 236 гектаров термального курорта всероссийского масштаба", – сообщил Александр Моор. Якорными объектами станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Для гостей построят десятки отелей, зоны агротуризма и медицинской реабилитации.
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технологии, тюменская область, москва, александр моор, выставка-форум "россия"
Тюменская область, Технологии, Тюменская область, Москва, Александр Моор, Выставка-форум "Россия"

Тюменская область считает перспективными нефтегазосервис и туризм

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии "Пространство будущего: Уральско-Сибирский макрорегион" на выставке-форуме "Россия"
Губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии Пространство будущего: Уральско-Сибирский макрорегион на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ТЮМЕНЬ, 5 июн – РИА Новости. Перспективными для развития Тюменской области являются промышленный технопарк "ДСК-500" как центр передовых исследований и разработок для нефтегазовой отрасли, межуниверситетский кампус как новая основа технологического развития экономики региона и будущий туристический кластер.
О перспективах развития региона, а также масштабных и амбициозных проектах губернатор Александр Моор сообщил на пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" в рамках Дней Урало-Сибирского макрорегиона на международной выставке-форуме "Россия" в Москве.
«
"На базе технопарка будут открыты предприятия, ориентированные на разработку и изготовление критически важных продуктов и технологий для нефтегазовой отрасли. Они связаны с химической промышленностью, производством внутрискважинного и лабораторного оборудования. "ДСК-500" станет платформой, которая сможет максимально облегчить запуск проектов, крупнейшим в стране технопарком с испытательной инфраструктурой для нефтегазовой сферы", – поделился планами Моор.
Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня для региона, в котором к 2035 году ожидается увеличение почти в 2 раза числа молодежи и где в шести вузах обучаются около 47 тысяч студентов, также имеет стратегически важное значение. "Кампус, который мы строим в рамках национального проекта "Наука и университеты", создаст еще больше возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи. Станет новой основой технологического развития экономики региона", – пояснил Моор.
Еще один масштабный проект планируется реализовать в туристической отрасли. В Тюменской области за пять лет побывали 15 миллионов гостей. По итогам 2023 года она находится на седьмой позиции в топе самых посещаемых регионов страны. "Мы с удвоенной энергией взялись за разработку концепции туристско-рекреационного кластера вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Проект предполагает создание на территории 236 гектаров термального курорта всероссийского масштаба", – сообщил Александр Моор. Якорными объектами станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Для гостей построят десятки отелей, зоны агротуризма и медицинской реабилитации.
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